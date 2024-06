La tormenta de esta noche causa el hundimiento del falso techo de la Sala Zero

Publicado por Efe Verificado por Creado: Actualizado:

La lluvia torrencial que cayó anoche a Tarragona provocó de madrugada la caída de parte del falso techo del local musical Sala Zero, hecho que no ocasionó heridos.

Protección Civil, que ha desactivado la alerta por riesgo de inundación, informa este domingo en un comunicado de que las tormentas de ayer descargaron con intensidad entre las doce de la noche y las dos de la madrugada a la zona del Campo de Tarragona, hasta aproximarse a la intensidad de torrencial.

La acumulación de agua, explica, ha ocasionado esta madrugada el hundimiento de parte del falso techo de la sala de conciertos Zero, en Tarragona, por lo cual se desalojaron a todos los clientes y trabajadores que, en aquellos momentos, asistían a la fiesta 2.º aniversario organizada por So What?, con diversos pincha-discos.

El episodio de lluvias que empezó ayer tarde y que se ha prolongado hasta la madrugada ha ocasionado 240 llamadas en el teléfono de emergencias 112, hecho que derivó en 142 expedientes por incidencias, sobre todo del Baix Camp.

Los Bombers de la Generalitat han atendido hasta las ocho horas de esta mañana 116 avisos, 87 de los cuales han sido del Campo de Tarragona, en especial de Reus, 52.

Les estaciones del servicio Meteocat que entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy han superado los veinte litros por metro cuadrados en treinta minutos son las de Tarragona-Complejo Educativo, con 60,6 litros; Nulles (Alt Camp), con 40,5; Vinyols i els Arcs (Baix Camp), con 38; Font-rubí (Alt Penedès), con 34,8; Caldes de Montbui (Vallès Oriental), con 33,8; y Constantí (Tarragonès), con 33,7.

