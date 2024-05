Por un ‘reggaeton’ respetuoso, igualitario y vocalizado

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

El Teta, Festival Feminista de Tarragona, llega este fin de semana a su tercera edición. Uno de los platos fuertes del programa es el concierto de Muchapepper, alter ego de Pepa Solana, más conocida como Pepper Solana. Esta cantante española residente en Nueva York se hizo viral cuando denunció como cuesta de entender a algunos cantantes de reggaeton. Solana acabaría publicando la canción Vocaliza, en la que exponía todos los clichés de este tipo de música.

Otros títulos de Muchapepper, como Micromachismos, Los Pitos i Las Tetas, Black Lives Matter o Lo Googleo también dan pistas sobre el compromiso de esta cantante con la igualdad, el respeto o la pluralidad física o afectiva. Y, al fin y al cabo, sin renunciar ni al perreo ni a ritmos de la música urbana actual, como el pop, el trap o el reggaeton.

«Muchappeper es casi un experimento social. Hacían falta letras de contenido más respetable sobre las mujeres y otros colectivos. Somos una plataforma de apoyo a todo el mundo, sin la voluntad de hacer sombra a nadie. Pero hay personas que, si no les ponemos voz, quedan ignoradas», explica.

Con respecto a su cruzada para que las letras se entiendan bien, Muchappeper apunta al autotune, «que para los músicos es una herramienta útil», pero también puede «acabar sustituyendo la necesidad de tener un poco de arte». En este sentido, afirma, se abusa, haciendo que se pierda la esencia: «Hay gente que no canta bien, que no escribe, que no tiene presencia escénica ni un impacto social... Cualquiera vale, con la condición que tenga seguidores en las redes».

Otra cuestión de la que Pepper Solana ha hecho bandera es el respeto por los cuerpos no normativos que sintetiza en canciones como Gordita. Ella misma ha tenido experiencias que le han marcado: «Yo lo viví ya desde pequeña. Me llegaron a ofrecer grabar si me hacía una liposucción. También me han llegado a decir patas de elefante porque soy una chica con curvas...».

Pepper explica que la presión es mucho más fuerte en España que en los Estados Unidos: «Allí, con mi talla 38, soy de lo más normal. Aquí, si tienes más de una 34, ya tienes un problema». Todo esto, insiste, «hace que nuestros valores morales se pierdan». Ella se declara «entusiasta del talento», y reivindica que «hay que educar a las nuevas generaciones».

El concierto de Muchapepper se celebrará en el Camp de Mart el sábado a las 21 h. El precio de la entrada es de 15 euros y da derecho a ver también las actuaciones de María José Llergo, Chica Sobresalto y Ketekalles, a partir de las 18 h. «En Tarragona pondremos toda nuestra energía», asegura.

En cuanto al hecho de actuar en el Teta, afirma sentirse «encantada de ofrecer la Muchapepper más reivindicativa en un espacio tan alucinante, y rodeados de artistas que desbordan talento y con tantas cosas que decir en este camino hacia la igualdad».