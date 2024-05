Cáritas de Tarragona atiende a cerca de 20.100 personas este año pasado

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Càritas Diocesana de Tarragona ha atendido a 9.204 familias durante el 2023, que se traduce en 20.072 personas. Un dato que crece respecto al año anterior, cuando se ayudaron 8.339 familias y 19.922 personas.?

Para la coordinadora del área de Acción Social, Teresa Jordán, esta fotografía evidencia que la pobreza es una realidad que no para de crecer y que provoca que la brecha social se haga cada vez mayor. «Hemos ido sumando crisis detrás de crisis», ha lamentado Jordán, quién asegura que muchas personas mantienen una situación de vulnerabilidad desde el 2008. En este sentido, ha detallado que las mujeres con hijos siguen siendo el colectivo más numeroso. También se ha mostrado preocupada ante la precariedad laboral y el acceso a la vivienda.

Los trabajos cada vez más precarias y parciales y el encarecimiento del coste de la vida, «con una cesta de la compra que no para de subir», son, para Cáritas Diocesana de Tarragona, dos de los principales motivos que explican el incremento continuo de la pobreza. «Desgraciadamente, continuamos superando cifras de personas atendidas de años anteriores», ha explicado Jordán, quien ha subrayado que, incluso, se incrementan los niveles «desastrosos» obtenidos durante los años de pandemia.

De hecho, ha afirmado que «la desigualdad ha ido aumentando» y las personas con menos recursos «no han conseguido recuperar los niveles de vida previos al 2008». «A partir de aquí, hemos ido sumando crisis detrás crisis», ha denunciado.

Los colectivos más vulnerables

En este sentido, ha puntualizado que se mantiene la «feminización» de la pobreza, puesto que el 70% de las personas atendidas son mujeres y de estas, el 55% tienen hijos a cargo. «La gran mayoría, familias monomarentales, sin apoyo familiar», ha añadido.

Por otro lado, también ha subrayado que el 32% son personas que están en situación administrativa irregular. «Esto son muchas y muchas personas», ha lamentado Jordán, quien ha hecho un llamamiento a las empresas a no cerrarse en banda. Según han detallado desde Cáritas, «hay mucha desinformación» alrededor de una problemática clave, para que todo este colectivo pueda salir de la situación precaria en que se encuentra.

De hecho, el 61% del total de personas atendidas están al paro, la gran mayoría desde hace más de un año «de manera ininterrumpida». Solo un 15% de los beneficiarios de Cáritas trabajan, a pesar de hacerlo de manera precaria. «Tener trabajo no es garantía de salir de la pobreza», ha argumentado Jordán, quién lo atribuye a la «precariedad y parcialidad» de los trabajos. «Son personas trabajadoras que no llegan a final de mes y no poder cubrir las necesidades básicas», ha añadido.

«El trabajo es el mejor instrumento de repartir la riqueza de una sociedad y mejorar la vida de las personas», han afirmado desde la entidad. Por eso, durante el 2023, Cáritas Diocesana de Tarragona ha incrementado un 40% su oferta formativa en cursos ocupacionales. Esto ha provocado que un 18% de los inscritos haya conseguido trabajo, es decir, 241 personas.

A la precariedad laboral, la entidad suma la vulnerabilidad en la vivienda. Dos problemáticas con que conviven la mayoría de personas que se dirigen a Cáritas. «Este problema es muy grave», ha denunciado Jordán, quien ha detallado que una de cada cuatro personas atendidas presentan inestabilidad habitacional, puesto que viven acogidos en viviendas cedidas, realquilados u ocupados. De hecho, Jordán ha criticado que este se ha convertido en un problema «estructural» que afecta el resto de necesidades.

«Para las personas con vulnerabilidad es una odisea que puedan conseguir o acceder a una vivienda», ha afirmado Jordán, quien ha subrayado que aunque las entidades puedan ayudarlos a encontrar uno, «después les cuesta mantenerlo».

Finalmente, desde la entidad han añadido que durante el 2023 también ha aumentado la soledad -una de cada cuatro personas atendidas vive sola- y ha incrementado el número de niños y jóvenes beneficiados que ya representan el 46% del total.

La problemática de las tarjetas monedero

En cuanto a las tarjetas monedero, Grané ha celebrado que se haya impulsado la llegada de tarjetas monedero para «dignificar» la vida de las personas en situación de pobreza. Aun así, y según Grané, este cambio iniciado a finales del 2023 ha provocado una serie de «disfunciones y desconciertos entre las administraciones y las entidades sociales que no sabían cómo pasar de un modelo al otro».

En este sentido, ha denunciado que, de momento, los criterios «no son equitativos y no cubren todas las necesidades». Según Cáritas, actualmente, estas tarjetas solo cubrirían una cuarta parte de las personas atendidas, el que significa que «tres cuartas partes no recibirían alimentos durante el 2024».

