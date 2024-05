Más de 30 kilómetros de alcantarillado de Tarragona, en estado grave o muy grave: «Es muy urgente actuar»

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

«El alcantarillado se encuentra en una situación grave. Tenemos que actuar con urgencia». Con esta claridad se expresa el gerente de Ematsa, Daniel Millan, sobre el estado de las alcantarillas de la ciudad. Tarragona tiene unos 270 kilómetros de alcantarillado. De estos, 21,367 km se encuentran en estado grave y 10,077 en estado muy grave.

El peligro es «real», insiste Millan: filtraciones de aguas residuales, inundaciones por obstrucción, peligro de boquetes en la calzada por tráfico pesado, en aceras muy transitadas o grietas en edificios antiguos son algunas de las consecuencias posibles de esta deficiencia en el alcantarillado. Con el fin de solucionarlo, la empresa quiere invertir 16 millones de euros durante los próximos 8 años, un hecho que comportará un aumento de la tarifa del alcantarillado entre un 40 y un 42%.

La Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona ha constatado el estado de las alcantarillas después de 4 años de estudio «exhaustivo» de las cañerías. A partir de robots y herramientas especializadas, Ematsa ha podido hacer una «radiografía» de toda la red: unos 270 km de Tarragona y cerca de unos 30 km en La Canonja. En los tramos calificados de «muy graves» se han detectado hundimientos, roturas generalizadas y deformaciones graves en las cañerías. Además, en muchos tramos falta la solera –estructura inferior que cubre la cañería–, hay juntas abiertas y grietas generalizadas.

Si bien es cierto que la parte del alcantarillado en mal estado es el más antiguo, no toda la parte afectada se encuentra en la Part Alta de la ciudad. Las alcantarillas en estado grave o muy grave se extienden por todos los barrios, incluso en zonas más nuevas como es el caso de la Móra, Ponent o Sant Salvador. La propuesta de Ematsa consiste en actuar cuanto antes mejor sobre los tramos muy graves. Antes, sin embargo, el consejo plenario tendrá que validar el aumento tarifario que servirá para poder pagar las obras.

Según han informado fuentes de alcaldía, la previsión es que las nuevas tarifas se lleven al consejo plenario del mes de julio. Después, estarán durante un mes en exposición pública, de manera que las obras podrían empezar en octubre. «En dos o tres años todos los tramos graves tienen que estar terminados», asegura Millan.

El presupuesto estimado de estas actuaciones es de 6 millones de euros. Después, sería el turno para los tramos graves, de 21,367 kilómetros. En este caso, la estimación presupuestaria es de 10 millones de euros. El gerente de Ematsa insiste: «No tenemos que esperar, porque estamos jugando demasiados números en la rifa de que pase alguna cosa grave. Cuanto más tardemos en actuar, más dinero costará», indica.

Hay que recordar que en los últimos veinte años ha habido dos episodios graves por culpa del mal estado del alcantarillado: el hundimiento de una casa en la calle Comte y un hundimiento de calzada en Torreforta.

Entre los años 2007 y 2017 Ematsa invirtió, después de un acuerdo con el Ayuntamiento, 6 millones de euros en inversiones en el alcantarillado. Cuando acabó el acuerdo, se inició el estudio de toda la red, que Ematsa asegura que se acabó entregando en el año 2022 al equipo de gobierno del momento. Entonces, el presidente de Ematsa era Jordi Fortuny (ERC). «Ya alertamos de que la situación era delicada y que había que actuar», explica el gerente de Ematsa.

Aquel año, el consejo de administración aprobó por unanimidad una subida tarifaria para poder hacer frente a las inversiones, pero finalmente no llegó a consejo plenario. En los últimos años se ha incrementado varias veces la tarifa del agua: hace tres años subió cerca de un 31% y la última subida fue de un 7,5% en diciembre de 2023.

Ahora, se plantea un incremento de más de un 40% para la tasa del alcantarillado, que hará incrementar el precio total de la factura cerca de un 13%. Todo se votará en el consejo plenario del mes de julio. Desde ERC han asegurado que esta subida «no la tiene que pagar el ciudadano» porque «ya se han incrementado muchos impuestos», dice el consejero republicano Xavi Puig.

«Nuestro sí es rotundo para las inversiones en alcantarillado, pero un no rotundo al hecho de que lo pague directamente el ciudadano. Queremos alternativas», indica. Fuentes municipales argumentan que «el consumo responsable de agua se bonifica y, por este motivo, no tiene sentido aplicar la subida en otros impuestos donde eso no se tiene en cuenta». El cambio tarifario se aprobó en el consejo de administración de Ematsa del 16 de mayo con votos a favor del PSC y Junts, la abstención del PP y el voto en contra de ERC.

La afectación en la movilidad es una de las preocupaciones de Ematsa , dada la gran cantidad de calles en las que hay que actuar. Por este motivo, una parte de las cañerías se reparará con un nuevo sistema: una manguera que se solidifica a partir de agua caliente, aire y un aditivo.



Esta manguera se introduce por un extremo de la calle donde se trabajará y se suelta, de manera que sustituye la cañería rota. Después, se añade el agua caliente, el aire y el aditivo. Se trata de una tecnología muy reciente, y todavía no hay datos sobre su durabilidad. En la calle Rovira i Virgili ya se ha instalado y la previsión es que se utilice en 5 km de tramos «muy graves» y en todos los tramos «graves».

