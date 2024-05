Las docentes subrogadas en las guarderías de Tarragona reclaman equiparar las condiciones laborales

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Las educadoras subrogadas de las Guarderías Municipales de Tarragona quieren que se les trate como «trabajadoras de pleno derecho» y reclaman que se equiparen las condiciones laborales en los centros. Según explican en un comunicado, desde el 2017, cuándo las guarderías pasaron a ser gestionados por el consistorio, las trabajadoras subrogadas han hecho su actividad sobre el convenio estatal, «de mínimos».

«Nos sentimos discriminadas. Trabajamos 38 horas semanales mientras que las trabajadoras municipales trabajan 35. Por el mismo sueldo», explica Teresa Camerino, portavoz del colectivo y educadora en la guardería Cèsar August. Según explican las trabajadoras, los dos grupos de docentes hace años que se encuentran en diferentes convenios. Eso también supone que las trabajadoras que están debajo del paraguas municipal tienen casi cuatro semanas más de vacaciones.

«Hemos intentado reunirnos con los responsables. Hemos enviado escritos al Ayuntamiento, pero no hemos recibido respuesta», expresa Camerino. «En julio, tenemos que hacer tareas de Casal, cuando a nosotros no nos corresponde hacer funciones de monitora de ocio», añade la educadora.

Además, según exponen las trabajadoras, esta «discriminación» también afecta a la vida personal. «No tenemos posibilidad de obtener permisos por acompañamiento de familiares al médico o de días personales que sí que disfrutan las trabajadoras no subrogadas», explican en el comunicado.

Pérdida de antigüedad

Por último, denuncian la pérdida de antigüedad que explican que han sufrido. «Lo arrastramos desde las empresas de origen antes de ser subrogadas», indican en el escrito. Con todo, desde el Ayuntamiento de Tarragona se acuerda de que las condiciones laborales «mejoraron notablemente» entre los años 2017 y 2018, en el marco del proceso de municipalización de las guarderías de la ciudad. En la misma línea, fuentes municipales exponen que una de las principales mejoras fue el recibo salarial, «el cual se volvió a incrementar para equipararse al resto de trabajadoras municipales en el año 2019».

En proceso judicial

El Ayuntamiento de Tarragona se encuentra inmerso en dos procesos judiciales en relación a las guarderías. «Nosotros hemos denunciado al consistorio por este trato discriminatorio», dice Camerino. «Teníamos fecha del juicio, pero la causa se ha detenido indefinidamente. La empresa que gestionaba el servicio anteriormente también denunció al Ayuntamiento y, hasta que no se resuelva su demanda, no se tratará nuestra denuncia», añade la educadora. Desde la plaza de la Font se indica que «está a la espera de la resolución para incidir en la cuestión» y se remarca que la prioridad del Ayuntamiento es «garantizar un servicio de calidad dirigido a la pequeña infancia».

Independiente del gobierno

A la espera de una resolución, las educadoras subrogadas exponen que este problema se ha vivido con el anterior gobierno municipal y con el actual. «El nuestro no es un problema de color político», sentencian en el comunicado. «¿Quién cuida a las que cuidan?», se preguntan en el escrito. Por este motivo, se plantean impulsar otras formas de protesta. «Si no nos escuchan, tendremos que tomar medidas. No descartemos hacer huelga o manifestaciones», manifiesta Camerino.

