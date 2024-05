Exigen al Ayuntamiento que presione al Port y Adif para reducir los ruidos de los trenes en el Serrallo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Investigadores de la Universidad Rovira Virgili (URV) y miembros de la Plataforma Mercaderies per l'Interior han exigido al Ayuntamiento de Tarragona que presione al Port y Adif a encontrar una solución «urgente» para que reduzca los ruidos de los trenes en los barrios marítimos.

Una demanda que llega después de que el proyecto Soundless haya evidenciado la afectación que provocan los convoyes nocturnos al ritmo cardiaco de los vecinos y a su salud. Aunque la mayoría de los trenes superan los 45 decibelios permitidos por la OMS, el investigador Pedro García destaca uno que sobrepasa los 90: es el conocido popularmente como «carbonero». «Parece que lo tengamos en el comedor de casa», han denunciado los vecinos que lo sufren diariamente entre las 4 y las 5 de la madrugada.

Hace años que los vecinos de los barrios marítimos de Tarragona denuncian el malestar que sufren a consecuencia de los ruidos que desprenden los trenes de mercancías que cruzan la zona. Desde hace dos años, pero cuentan con el apoyo de un estudio de la URV que corrobora las quejas de la ciudadanía.

90 decibelios a dos metros de casa

Ahora, y después de analizar los datos recogidos, el grupo de investigadores ha afirmado que son diversos los trenes de mercancías que superan el umbral legal de 45 decibelios, «que es cuando empieza a afectar a la salud», pero que hay uno que incluso llega a los 90 decibelios. Según García, se trata de un convoy «diésel, muy antiguo, con muy mal estado y que chirría mucho» que «transporta mercancías pesadas entre muelles en el Port de Tarragona» entre las cuatro y las cinco de la madrugada. «Realmente, el ruido es extraordinario. De hecho, a una familia le tiembla la casa», ha detallado García, quién denuncia que «90 decibelios a dos metros de casa y de noche es una barbaridad».

En este sentido, García ha afirmado que cuando pasa este tren «el corazón del 80% de los vecinos se dispara y después se despiertan». Una de ellas es la Lorda Marauri, quien ha asegurado que «parece que los trenes los tenga en el comedor de casa». «El problema es que pasan durante la noche y la madrugada y te desvelan», ha afirmado Marauri, quien celebra que gracias al estudio de la URV ahora sabe por qué se despiertan cada día a la misma hora.

De hecho, Marauri ha lamentado que el hecho de no poder dormir un mínimo de seis horas diarias ha provocado varios problemas de salud al conjunto de vecinos. Unas palabras que ha compartido García, quien ha recordado que «hay estudios científicos que demuestran que el ruido es el segundo problema de salud más grave de la UE». «El ritmo del corazón es muy peligroso», ha alertado a García, quien ha afirmado que en el barrio del Serrallo hay vecinos que se están medicando por ansiedad y depresión.

Medidas «urgentes»



Para García, este es un tema «urgente» que se tiene que solucionar. «La normativa municipal es muy clara: no se pueden superar los 45 decibelios al lado de viviendas», ha denunciado.

Por eso, esta mañana ha exigido al Ayuntamiento de Tarragona, acompañada por miembros de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, que presionen a Adif y al Port para que el tren de 90 decibelios no pase durante la noche, o bien renueven el vehículo por otro menos ruidoso. De hecho, García ha asegurado que Adif y el Port tienen máquinas más nuevas y eléctricas y se pregunta por qué no se utilizan estas durante la noche.

Una propuesta a corto plazo que desde la URV creen que es «perfectamente asumible». A medio plazo, pero también han exigido que los trenes de mercancías dejen de pasar «a dos metros de las viviendas». Según García, durante el encuentro con el consistorio, este se ha comprometido a reunirse con el Port de Tarragona este junio para encontrar una solución. Una respuesta que trasladará esta tarde a los vecinos de los barrios marítimos. Lo hará en un acto abierto al conjunto de la ciudadanía, donde también se presentarán los resultados del proyecto.

Por su parte, Vanessa Climent, vecina afectada y miembro de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, pide a los partidos «que dejen los colores políticos de lado y vayan todos a una a Madrid a quejarse», ya que considera que son ellos los que tienen que defender a los ciudadanos. «Están en juego nuestras vidas», ha reivindicado.

Paralelamente, este sábado han organizado una marcha ciudadana en Tarragona para exigir, una vez más, que «no permitan que el tercer hilo del corredor del Mediterráneo pase por la vía de la costa».

