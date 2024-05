El PP sale «a ganar» las elecciones europeas y no ve fiables los pronósticos del CIS

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El PP espera «aglutinar el voto» y vencer al PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio a pesar de los pronósticos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que sitúan los socialistas por delante de los populares en una encuesta preelectoral publicada este jueves.

«Salimos a ganar, ya ganamos las municipales y las autonómicas», ha asegurado la cabeza de lista, Dolors Montserrat en una atención a los medios en Tarragona, donde ha afirmado que «España se juega mucho» en los comicios. La eurodiputada ha recordado que el CIS situó el PP como un partido «residual» en las elecciones catalanas del 12-M en las que acabó siendo el partido que más creció en votos». «Tezanos no acierta ni una», ha subrayado Montserrat, criticando al presidente del CIS.

Según la eurodiputada, en las últimas elecciones muchos socialistas optaron por la lista popular porque valoraron la «defensa de la ley» y «la lucha contra la amnistía» de la formación conservadora. «Cada vez más gente vota al PP. Animo a todos los catalanes que aglutinen el voto en el PP porque los defenderemos como siempre lo hemos hecho en Europa», ha dicho.

Al mismo tiempo, se ha erigido en el partido «de las soluciones» en contraposición a los socialistas a quienes «no dan apoyo ni sus propios socios» después de la retirada de la ley del suelo en el Congreso por falta de apoyos.

«Sánchez no tiene el apoyo de sus propios socios que están en el gobierno ni de los que le dan apoyo, como Junts. Es un gobierno que no gobierna, que no puede aprobar ninguna ley, sólo la amnistía que rompe con la igualdad de los españoles. Lo único que están haciendo es ocupar la Moncloa para ocuparla», ha afirmado Montserrat. «La alternativa a Sánchez es el PP», ha reiterado.

Aparte de ganar en España, la candidata también ha pronosticado que los populares seguirán siendo fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo. Como principales prioridades para el próximo mandato a las europeas, la reducción de impuestos y las políticas sanitarias, especialmente respecto la salud mental.

«Si tenemos la capacidad de aglutinar el voto influiremos en la defensa de los intereses de los españoles», ha remarcado Montserrat.

La candidata popular ha escogido encarar la campaña desde Tarragona después de los «grandes resultados» de la formación a las elecciones catalanas, donde fueron segunda fuerza. «Tarragona nos traerá suerte», ha vaticinado Montserrat, acompañada de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, María Mercè Martorell.

