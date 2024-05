El Banco de España reabre de la mano de Mèdol con una exposición sobre animales capturados

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Zoocosis es la nueva exposición del Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona que se puede ver desde este viernes y hasta el 16 de junio en el edificio del Banco de España.

Pero también es el trastorno que desarrollan los animales salvajes cuando se los pone en cautividad, especialmente en zoológicos. Apatía, angustia, soledad, caminar en círculos, inadaptación a unas condiciones climáticas que no les son propias o comerse sus excrementos son algunos de los síntomas que desarrollan los animales que la sufren.

Eso junto con el antropocentrismo y el «falso argumento» de protegerlos es lo que denuncia la fotógrafa, artista y activista Estela de Castro, que durante tres años ha retratado los animales que hay en el zoo de Madrid.

De Castro ha criticado el papel y la propia existencia de los zoológicos. «No son espacios para conservar los animales. Solo son espacios para explotarlos y ganar dinero con ellos. Los delfines no necesitan ninguna piscina teniendo los océanos», ha asegurado, y que «la excusa de conservar especies que están en peligro de extinción» por ella no es válida: «casi mejor que se extingan antes de estar encerrados, o que empezamos a cuidar sus hábitats».

«Soy antiespecista; no me creo superior a ninguna especie» ha remarcado. Por todo ello ha afirmado que el arte no solo tiene que servir para hacer obras «bonitas» sino también para hacer activismo. «Puedo unir el activismo y la fotografía y puedo llegar a muchas más personas. Quiero que mis imágenes sirvan para algo», ha reivindicado.

La consejera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos ha apuntado que la muestra «reflexiona sobre la situación de abuso y sufrimiento» que las capturas generan sobre los animales. «Apelamos a la capacidad del arte para atraer la atención y generar debate sobre temas que interpelan la conciencia crítica. Es una muestra que genera incomodidad muy necesaria. No habla de animales, habla de víctimas», ha destacado.

Por su parte, el director de Mèdol, Vicent Fibla, ha indicado que en el arte contemporáneo, más allá de tener un espacio definido, también hay que hacer propuestas para acercarlo a la ciudadanía. «Más allá de la realidad de la que habla la muestra, el que hace es resituar estas propuestas en uno en torno a más fácil accesibilidad por habla de este tipo de discursos», ha comentado.

Reapertura después de 21 años

Uno de los aspectos destacados de la exposición es su ubicación. Por primera vez desde el 2003 el Banco de España se ha reabierto al público, aunque sea solo parcialmente como en esta ocasión. La muestra se ubica en la entrada de los clientes y en el hall donde antiguamente se hacían las operaciones. También se han habilitado dos pequeñas salas anexas donde se proyectan los audiovisuales. Ramos ha valorado positivamente poder empezar a reaprovechar este espacio, si bien ha dicho que actualmente «no es practicable».

De hecho, para poder exhibir la muestra se han tenido que hacer tareas especiales de limpieza, iluminación y acondicionamiento de las salas para poder permitir su uso y garantizar la seguridad. Dada la situación pues, solo se puede usar «unos pocos días el año», ha concretado.

A pesar de todo, la voluntad del consistorio y del Mèdol es hacer más actividad en el futuro mientras no se acaba de concretar su uso definitivo y se encuentran los recursos económicos para reformarlo. «No podemos permitir que el Banco esté totalmente cerrado», ha afirmado la consejera. A la vez, Ramos y Fibla han asegurado que trabajan para llevar la cultura a otros lugares «disruptivos» e innovadores de la ciudad.

