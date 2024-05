Los padres del jardín El Ninot se sienten «discriminados» y reclaman mejoras

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

«Nos sentimos discriminados. Si no estuviéramos en Campclar, eso no pasaría». Les familias del jardín de infancia municipal El Ninot reclaman mejoras en el centro en diferentes ámbitos. «La gota que ha colmado el vaso ha sido que nos ofrecieron el servicio en el hogar sólo hasta las 12 horas en julio», explican los padres y madres a Diari Més.

Los familiares consideran que «si pagamos la cuota entera, se nos dé el servicio de la misma forma que en los otros jardines de infancia de la ciudad, hasta las 15 h.»

Desde el Instituto Municipal de Educación de Tarragona explican que hace años que los hogares El Ninot y La Taronja, que está también en la zona, ofrecen cada julio un casal conjunto de 9 a 12 h. «Ya que hasta ahora no había demanda para el servicio de comedor», exponen desde el IMET. «Dicen que no hay demanda, pero eso sucede porque no nos dan ninguna otra opción», argumentan las familias.

La dirección del hogar El Ninot ha enviado esta semana un comunicado a todas familias para saber cuántas de ellas harían uso del servicio de comedor el próximo mes de julio con el fin de conocer la demanda «real» y ofrecer una solución.

«Sólo pan y pera»

Por otra parte, otra de las reclamaciones de las familias es la alimentación que se ofrece en el centro. «Tenemos un problema grave con la empresa de catering. Hace semanas que la merienda de los niños es pan y pera», exponen los padres y madres. «Es un problema que se arrastra desde hace tiempo. El servicio no cumple con las líneas que marca la Generalitat. Estamos hablando de un problema de salud pública», añaden.

Desde el IMET, explican que «la alimentación en los jardines de infancia evita a los procesados y es por eso que, por ejemplo, para merendar se da pan y se acompaña de fruta (esta no es siempre pera)».

El IMET se reúne periódicamente con el servicio de catering para controlar y mejorar la alimentación saludable en todos los jardines de infancia. En este caso puntual, se volverá a reunir para abordar la situación. También se establecerá una reunión mensual con el catering para ir evaluando e introduciendo mejoras a propuesta de las familias, según explica el organismo público.

Aire acondicionado

Por último, las familias usuarias protestan porque «somos el único hogar de la ciudad que no tiene aire acondicionado en condiciones». A este hecho, se le suma que hace poco el centro sufrió un robo en el cual se sustrajeron las cuatro máquinas de aire acondicionado que había.

Desde el IMET se asegura de que «se está trabajando con otras áreas municipales con el fin de instalar, lo antes posible, nuevas máquinas de refrigeración».

