Olga Xirinacs: pensamientos, escritura y ‘collages’

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Una fotografía de Olga Xirinacs, sacando la cabeza por una ventana del Oriente Express, el año 1994, ilustra la cubierta de su nuevo libro, Estació de pas (Ganzell Ed.). La fotografía y el título, explica la misma Olga, remiten «a aquellos viajes largos, en los que vas bajando en algunas estaciones, pero sólo vas viendo cosas de paso, ahora una, ahora otra».

Igual que estos conocimientos fugaces, el nuevo libro de Xirinacs recoge pensamientos, instantes de lucidez que la autora tiene por costumbre capturar a golpe de letra.

«Desde siempre he escrito dietarios. A veces lo hago a mano, y a veces directamente en el ordenador. Lo que ahora publico es una recopilación de estas ideas, una de aquí, una de allí, como si fuera espigando por un campo», explica la autora.

En esta recopilación trata cuestiones como la Amistad –de la cual afirma que Es más larga que el enamoramiento: lo prepara y lo sobrevive; la Música –Algunas mañanas me canto Beguin the Beguine, de Cole Porter-, o las Enseñanzas que aprendió de la burra Campaneta, de Mont-ral –como su capacidad de escuchar, porque en sus orejas afelpadas cabe todo. He vertido algunos pensamientos.

«Siempre he sido contemplativa, me han gustado los paisajes, poder saber el porqué de las cosas», afirma. Como buena observadora de la vida, Olga Xirinacs llena las páginas de recuerdos y de paisajes. También saca la nariz la Olga más sagaz, con reflexiones traviesas y dolorosas sobre el concepto de la reencarnación de las almas. Después de un penúltimo capítulo dedicado al otoño, el libro se cierra con un gran Por qué, al que la misma autora da varias respuestas.

Esta Estació de pas muestra también otra faceta de la autora: su pasión por los collages. Cada capítulo va precedido de una composición de este género, hecha por la misma escritora.

Este libro se publica después de que el invierno pasado Olga Xirinacs pasara una larga temporada en el hospital. «Esta estancia me marcó un poco, hasta el punto que pensé cómo lo haría cuando saliera», explica. La respuesta, una vez más, la encontró en las letras y en la amabilidad de mi editor [Eduard Boada] que enseguida me dijo que sí a publicar este libreto».

Olga Xirinacs (Tarragona, 1936) ha publicado 88 libros y 300 cuentos para niños y adultos. La presentación de esta nueva publicación se hará este mismo sábado, 11 de mayo, a las 19 h, al Teatro Tarragona. Xirinacs estará acompañada de Josep-Lluís Carod-Rovira, a quien define como «un amigo de siempre y de muchas cosas». La presentación, además, coincidirá con su cumpleaños: este sábado hace 88 años.

Además de ser galardonada con los premios más importantes de la literatura catalana, Olga Xirinacs ha sido reconocida con la Cruz de Sant Jordi, y ha sido investida Doctora Honoris Causa por la Universitat Rovira i Virgili. De todo afirma sentirse muy orgullosa, a la vez que se lamenta de la poca resonancia que tiene en la ciudad de Barcelona todo aquello que pasa en Tarragona: «Es que ahora ya no pasamos ni del Francolí».

Te puede interesar: