El futuro del embalse del Gaià en el Catllar tema central del último debate del Port de Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado viernes, 3 de mayo, finalizó el ciclo de cuatro debates dedicados a los ríos del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebr con un debate sobre el río Gaià. En este se trataron los desafíos ambientales y la actividad humana.

El debate sobre la gestión del río Gaià ha puesto encima de la mesa uno de los principales retos de futuro: qué hacer a medio y largo plazo con el embalse del Catllar, gestionado por Repsol y con un convenio del año 2011 para liberar parte del caudal en el tramo final a través de la supervisión de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Ramon Nieto, director de Servicios, Programación y Logística del complejo industrial de Repsol en Tarragona, ha destacado la importancia de hacer una hoja de ruta pensando ya en el final de la concesión que tiene la empresa sobre el pantano del río Gaià, que tiene como fecha límite en el 2054. «Tenemos que decidir qué hacer entre todas las partes implicadas: la ACA, las comunidades de regantes, las entidades, los municipios y los vecinos. Repsol tiene alternativas que no tenía en 1975, cuando se construyó el embalse y sólo tenía este recurso de agua», ha destacado Nieto. «Repsol no tiene ahora una necesidad imperiosa del agua del Gaià y eso facilita mucho las cosas», ha añadido.

La concesión, que se dio por 75 años, acaba en febrero de 2054. «Repsol tiene bastante agua con la concesión del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) y además estamos apostando por el agua regenerada, casi un 20% en la actualidad y tenemos proyectos para llegar al 40%», ha razonado Nieto.

«Cuando se agota la concesión del embalse del Gaià la ley dice que se tiene que reconstituir el estado inicial. Pero ahora no se puede sacar el embalse, en la primera gaianada habría muertos . Hay campings y un montón de infraestructuras en la parte baja que no estaban», ha explicado en la misma línea Joan Díaz Rull, ex alcalde del Catllar y colaborador de la Associació Terres del Gaià.

Díaz Rull ha puesto contexto histórico a la gestión del embalse. «Es importante saber de dónde venimos. El año 1974 se coronó un embalse por 8 hectómetros cúbicos de agua (Hm3). Se hizo entonces un recrecimiento del embalse, del proyecto inicial, y se subió la coronación 50 metros, pasando de 8 Hm3 a 60 Hm3 sobre un río de caudal medio de 8 Hm3. Harían falta ocho años para llenar el embalse. Fue un despropósito detrás del otro», ha recordado Díaz, que participa en las comisiones de seguimiento del convenio de liberación de caudales ambientales en el río Gaià.

Antonio Ruiz de Castroviejo, vicepresidente de la Associació Terres del Gaià, ha recordado que la entidad empezó justamente por «el espíritu de lucha en el Baix Gaià, una polución por lo que se considera un agravio, un embalse sobredimensionado y un río secuestrado en aquella época al 100%».

Los tres ponentes han coincidido en la necesidad de gestionar el futuro del embalse y del río Gaià a medio y largo plazo, para buscar grandes consensos en el contexto actual de emergencia climática y menos precipitaciones. «Sabemos que en 30 años se tiene que hacer alguna cosa porque acaba la concesión. Mejor hacerlo y planificarlo con tiempo, tenemos que llegar a un acuerdo con la ACA, las administraciones locales y los regantes», destaca Nieto. Quiero pensar que lo sabremos hacer y que lo haremos bien. Que Repsol lo tenga encima de la mesa es importante», ha dicho en este sentido Díaz Rull. «El futuro lo tenemos que planificar entre todos, enfrentarnos entre los sectores de un territorio no nos ha ido nunca bien», ha concluido Ruiz de Castroviejo.

Te puede interesar: