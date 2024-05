Mònica Sales (Junts): «Tenemos que volver a hacer de la escuela catalana un modelo de éxito»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La cabeza de lista de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Mònica Sales, ha hablado este lunes de la nececidad de mejoras en el modelo educativo, que «pasa por un momento de máxima complejidad con la movilización del personal docente y los desastrosos resultados de competencias básicas de los informes PISA. Hemos sufrido también las injerencias del Estado con nuevos intentos de imposición del 25% de castellano».

Salas ha defendido que «hace falta reorientar el modelo de aprendizaje y enderezarlo hacia un modelo donde se garantice en cada final de etapa educativa la adquisición de los conocimientos básicos para seguir avanzando educativamente. Tenemos que hacer énfasis en la adquisición del nivel suficiente de comprensión lectora como base de cualquier aprendizaje».

En la misma línea ha añadido que «es fundamental fomentar el uso del catalán en las aulas y eso no se hace sacando los exámenes de evaluación oral para los alumnos de sexto y cuarto de ESO. Tenemos que volver al elemento nuclear de la función de la escuela: saber leer, saber escribir y comprender las matemáticas. Y no se vale decir que se ponen más docentes que nunca, p que el problema no está resuelto. Los docentes son primordiales por|para el éxito de la escuela catalana, pero hace falta que dispongan de todas las herramientas».

Para mejorar la situación Junts+ propone dignificar la tarea docente y reconocer su función, incorporar personal de atención educativa ante la múltiple diversidad de alumnos y desburocratizar los centros; proteger la la lengua catalana en la escuela, y conseguir un Pacto Nacional para la Educación con un acuerdo para alcanzar el 6% del PIB en financiación educativa; que blinde el modelo de escuela catalana, se respete el principio de igualdad de condiciones, porque todos los centros, también los concertados, forman parte de un mismo sistema; y dónde se garantice la escuela inclusiva».

Por todo ello ha concluido que «no es tiempo de dudar. Les políticas educativas que impulsamos en la próxima legislatura determinarán las siguientes generaciones de niños y alumnos y, por lo tanto, el futuro de Cataluña. Tenemos que volver a hacer de la escuela catalana aquel modelo referente, de éxito, de enriquecimiento cultural y formativo. Recuperar la enseñanza como aquella herramienta de transformación social para garantizar las oportunidades de crecimiento para que nuestros alumnos alcancen una vida digna y llena. Porque su éxito, será nuestro relevo nacional».

