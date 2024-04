Presentan en Tarragona la 29.ª edición de la Feria del Vino de Falset

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

La bóveda de Sant Hermenegild del Circ Romà fue ayer tarde el escenario de la presentación en Tarragona de la 29.ª edición de la Feria del Vino de Falset, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de mayo. El acto contó con la presencia de varios representantes institucionales y del sector turístico, además de los de las diferentes DO de la demarcación. Este año, por primera vez, Tarragona formará parte de las ciudades invitadas a la Feria.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, fue el encargado de dar la bienvenida al público. El alcalde tarraconense quiso agradecer a Carlos Brull, el alcalde de Falset, la oportunidad de presentar la Feria en la ciudad. Por su parte, Brull, que fue el conductor del acto, definió la Feria como «la gran fiesta del vino».

«La comarca del Priorat trabaja para que tengamos unos espacios inmejorables donde la gente pueda pasear, probar, y hablar con las bodegas para poder descubrir su gran historia», destacó al alcalde. Además, recordó que la Feria también es una oportunidad para «disfrutar de la primavera y conocer la población». «No sólo somos la única comarca del estado con dos DO, sino que además tenemos productos con un nivel de calidad inmejorable. Tenemos los mejores vinos del mundo», afirmó Brull.

Al acto también participó el presidente de la DOQ Priorat, Sal·lustià Álvarez. Durante su parlamento, Álvarez quiso recordar la relación histórica de Tarragona con el vino y su distribución, que se remonta en la época romana. «Hemos conseguido hacer del vino del Priorat una marca mundial», remarcó Álvarez.

Mientras que Álvarez recordó el pasado, la presidenta de la DON Montsant Pilar Just, quiso hablar del presente y el futuro. «La Fira es un escaparate para demostrar en el mundo que somos una comarca de vino y también de paisaje», afirmó Just. Además, aprovechó su parlamento para reivindicar el consumo y comercio de proximidad. «En muchas tiendas y restaurantes somos los abanderados, pero no siempre es el caso», denunció la presidenta.

El presidente de la DOP Siurana, Antoni Galceran, también reivindicó los productos del territorio, que definió como «excepcionales y saludables». Además, destacó que estos contribuyen a la «continuidad del servicio agrario».

Montse Adan, consejera de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, clausuró el acto, agradeciendo al alcalde de Falset la oportunidad. «La unión hace la fuerza, y gracias a esta unión podemos mostrar una esencia diferente y proyectarnos internacionalmente. Es un altavoz con el que podemos dar a conocer nuestra gente y nuestra forma de hacer», afirmó Adan.

El acto también contó con la actuación musical del arpista Anna Amigó y una cata de vinos de la DOQ Priorat y la DO Montsant, así como una degustación con el aceite extra virgen de la DOP Siurana como base.

