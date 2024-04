El Hospital Francolí de Tarragona ofrece talleres de prevención de caídas para personas que han tenido una fractura

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Datos del ICS indican que un 30% de las mujeres de más de 50 años sufrirá una fractura por fragilidad durante su vida. Es por eso que la Unidad de Coordinación de Fracturas por Fragilidad, que está formada por el Hospital de día de Atención Intermedia Francolí, el Hospital Joan XXIII, y la Atención Primaria del ICS Camp de Tarragona, puso en marcha la Escuela de Prevención de Caídas. Las sesiones tienen lugar en el Hospital Francolí y están dirigidas a personas mayores que hayan tenido una rotura ósea o caídas de repetición.

«El proyecto nace en el año 2021 a partir de la inquietud de varios profesionales que trabajamos en el hospital. Veíamos que muchos pacientes repetían y volvían a estar ingresados por una fractura, y sabemos que eso puede llegar a disminuir mucho la calidad de vida», explica Yolanda Moñivas, la médico rehabilitadora que coordina el proyecto. «Una vez un paciente tiene una fractura mayor por fragilidad, el riesgo que tiene de sufrir una segunda fractura en los dos siguientes años se multiplica por 5», afirma Moñivas. Para evitar eso, el programa analiza los factores de riesgo de cada paciente y les explica cuáles son, ofreciéndoles herramientas para eliminarlos.

El programa tiene una duración total de 8 semanas y cada grupo tiene entre 4 y 6 participantes, que han sido derivados por especialistas. Durante la primera semana, un grupo de profesionales multidisciplinares realizan una valoración integral de cada paciente, y en el transcurso de las próximas 6 semanas, estos participan en talleres de prevención de caídas que se imparten durante dos horas, dos días a la semana. Finalmente, la última semana se repite la valoración integral y se comparan los resultados con los iniciales. «Estamos muy contentos, porque la mejora es significante, y los pacientes también lo notan», asegura Moñivas.

Pacientes satisfechos

Todas las pacientes actuales del programa, que se encuentran en la sexta semana de este, se muestran muy satisfechas con los resultados que están obteniendo. «Me caigo mucho porque no tengo estabilidad, entonces mi doctora de cabecera me propuso participar en este programa. Al principio dudé, pero ahora me alegro de haber participado, porque he aprendido mucho. Lo seguiría haciendo, pero todo tiene su final y el taller lo necesitan otras personas», explica Lucrecia de Miguel.

«Me ha ido de maravilla. Camino un poco más rápido que antes, nado con más agilidad... He notado una mejora tanto física como emocional», afirma Ana María Bermejo. Además, todas valoran positivamente que la actividad sea grupal. «Te sientes más acompañada y más libre a la hora de hacer los ejercicios. Incluso nos da lástima que se acabe, porque nos gusta venir», afirma Carmen Cruz.

Los participantes dedican la primera hora de las sesiones a la fisioterapia y la segunda a la terapia ocupacional. Durante la primera, el grupo hace ejercicios cardiorrespiratorios, de flexibilidad, de equilibrio y de fuerza. «Los últimos son especialmente importantes, ya que con la edad perdemos fuerza y musculatura, y eso supone un gran riesgo de caída», explica Mar Grasa, fisioterapeuta del programa.

Por el otro lado, en las sesiones de terapia ocupacional, los pacientes trabajan actividades de la vida diaria y hacen ejercicios prácticos de acciones básicas como levantarse del suelo. También reciben educación sanitaria a través de imágenes y explicaciones, y practican técnicas de economía articular y de conciencia corporal entre otros. «Tratamos todos los aspectos de prevención, ya que esta es muy importante en cualquier ámbito de la salud», explica Irene Gómez, terapeuta ocupacional del taller.