Marian Thioube: «Nos sentimos catalanas y queremos integrarnos en la sociedad y compartir culturas»

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Hoy la Asociación de Mujeres Africanas celebrará su segundo Iftar popular en el Serrallo. ¿Cómo nació esta idea?

«La primera edición se organizó el año pasado, justo después de la fundación de la asociación. Queríamos dar a conocer la entidad y a la vez realizar una obra social durante el mes de Ramadán, ya que la mayoría de los miembros somos personas musulmanas y dedicamos este tiempo para compartir y practicar la generosidad. Queremos compartir la cultura culinaria africana con la gente de Tarragona».

¿Por qué es importante compartir vuestra cultura con Tarragona?

«Nosotros pasamos más tiempo aquí que en nuestros países de origen, por lo tanto nos sentimos catalanas y queremos vivirlo plenamente. Para poder hacerlo, tenemos que integrarnos en la sociedad, y por eso pensamos que también es importante compartir nuestras tradiciones con los tarraconenses, de esta manera hacemos un intercambio cultural».

¿Cuáles son los platos tradicionales que se acostumbran a preparar para un Iftar o que se podrán encontrar este viernes?

«El más popular y mi preferido es el Chebu llen, que es un plato de arroz con pescado. También serviremos crestas y buñuelos típicos de Senegal, café, infusiones, zumos tradicionales...».

Tanto el acto como la asociación recibe el apoyo de la Cofradía de Pescadores, que es vuestra entidad madrina. ¿Cómo es esta relación?

«La relación nació porque muchos de los maridos de las mujeres de la asociación trabajan en el puerto. De aquí surge esta complicidad con el presidente de la cofradía Esteve Ortiz, que siempre ha estado aquí para nosotros. Celebramos otras fiestas de nuestros países y siempre tenemos su apoyo y el de la cofradía, que es quien nos ha cedido la sede que utilizamos»

Este mes se cumplirá un año desde que se fundó la Asociación de Mujeres Africanas de Tarragona. ¿Cómo nace esta entidad?

«Se podría decir que la asociación hacía años que existía, simplemente no de manera formal. Estaba hablando con unas amigas de Gambia y Guinea Ecuatorial que también viven aquí en Tarragona. Nosotros siempre hemos hecho este trabajo de soporte y acompañamiento a las personas de nuestra comunidad. Entonces un día dijimos «¿por qué no hacemos esto formalmente?» ya que suponíamos que tendríamos mucho más impacto. Ahora la asociación, aparte de buscar la integración de la comunidad, lucha contra la violencia de género, la mutilación femenina y el matrimonio infantil. También damos apoyo a familias monoparentales, ya que es muy duro ser migrante y estar solo en un país que no conoces mientras intentas cuidar a tus hijos».

¿Qué balance hacéis de este primer año?

«Hemos trabajado mucho y hemos podido cerrar un proyecto con la ayuda de la Diputación, destinado al empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes, ya que es un tema tabú en África. Hemos recibido un feedback muy positivo por esta iniciativa. Y, para el próximo año, estamos trabajando ya en otro proyecto sobre la violencia de género y esperamos contar con un nuevo local».