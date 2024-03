Los Premis Ones Mediterrània harán treinta años con dos nuevos galardones

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

«Ya no son unos premios de la fundación Mare Terra, son unos premios de la ciudad». Eso expresó Ángel Juárez, presidente de la fundación, en el acto de presentación de los Premis Ones Mediterrània. Los galardones celebran este año su 30.º aniversario y lo harán con una gala con novedades el próximo 7 de junio en el Teatro Tarragona.

«Hemos mantenido la esencia y la línea de calidad de los premios porque creemos que es la mejor forma de celebrar la efeméride», apuntó Juárez. El presidente también anunció que la fundación editará un libro de recopilación de todos los premiados durante las tres décadas.

Los premiados de este año son las cuatro collas castelleras de Tarragona, el proyecto La Cirurgia a Turkana, el portavoz de Facua Rubén Sánchez, el Colectivo Ornitológico Tumbabuey, la asociación Women Actions Sustainability, la bióloga y escritora Aina Erice, el periodista Javier Ruiz, el espacio inmersivo del Castella de Lloret de Mar y la artista Saray Muñoz.

Como novedad, la trigésima edición contará con dos nuevos galardones. Por una parte, el premio Ones Economia Circular irá para el presidente de la Asociación Internacional de Startups, Josu Gómez Barrutia. Por otra parte, el premio Ones Canvi Climàtic se estrenará premiando el trabajo de la asociación Comunidad Energética del polígono Agro-Reus. El premio Ones Sirusa todavía está por definir.

El acto de entrega de los premios será presentado por Paula Jansà y Juan Carlos Ruiz e incluirá la participación de Marlene Carbonell con un poema en danza contemporánea y la actuación de Saray Muñoz con varias canciones de flamenco.

Unos galardones que cuentan con la colaboración de diferentes entidades y empresas del territorio. «Este año también se celebran treinta años de la gran riada en el Francolí, donde la fundación también trabaja a menudo, y será importante también recordarlo», expresó Joan Basora, director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad del Port de Tarragona.

Importancia de las personas mayores

«Por segundo año, se volverá a poner a las personas mayores en el centro de las atenciones», expuso Jerusalen Torra, gerente del centro de día ARC Serveis Asistencials Tarragona, entidad colaboradora. Las personas mayores harán puntos de libro de forma manual y se regalarán a los premiados durante la gala.

De esta forma, activistas y representantes políticos y sociales de Tarragona se volverán a encontrar en junio para seguir construyendo y homenajeando la conciencia sociales y medioambientales. También, se está trabajando para que se pueda homenajear el 75.º aniversario de Josep Maria Jujol.