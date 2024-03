Repsol finalitza amb èxit la parada de l’àrea química del complex de Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La companyia Repsol ha finalitzat la parada programada de manteniment de les unitats d’OPSM (Òxid de Propilè/Estirè Monòmer) i derivats (Poliols polimèrics, Poliols flexibles i Glicols), dins de l’àrea de química derivada del complex industrial de Repsol a Tarragona. Aquesta parada ha comptat amb una inversió total de 150 milions d’euros, sent la més gran de la història del complex respecte al seu pressupost.

Els treballs han consistit en la revisió de 675 equips i la posada en marxa de projectes per valor de 100 milions d’euros, que milloraran la competitivitat i l’eficiència energètica de les instal·lacions i possibilitaran evitar l’emissió de 104.000 tones de CO2 anuals. L’actualització tecnològica del cremador de la torxa, els treballs per a l’electrificació d’elements clau de la planta i la instal·lació de nous Oxidadors Tèrmics Regeneratius són algunes de les principals actuacions que s’han realitzat a la planta d’OP/SM. En total, s’han realitzat 771.000 hores de treball.

Durant la parada s’han assolit els objectius de zero accidents personals, zero accidents industrials i zero incidents mediambientals. Segons Repsol, aquest èxit és el resultat directe de la dedicació, l’esforç i el treball en equip de més de 130 persones (incloent personal propi de la Coordinació de Seguretat de la Parada, i tècnics de prevenció de les empreses de serveis) compromeses amb la seguretat i l’excel·lència, que han estat crucials en la transmissió d’informació, la vigilància dels treballs i, sobretot, en la creació d’un entorn de treball segur per a tothom.