El pianista Jordi Camell presentará su nuevo disco 'Where the City Ends' en el Conservatorio de Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El pianista Jordi Camell presentará este martes 19 de marzo a las 18.00 horas en la Sala Xavier Gols del Conservatorio de Tarragona su nuevo trabajo Where the City Ends. Este acto se enmarca dentro de las actividades para conmemorar el 70º aniversario del Conservatorio. Se trata de un concierto con entrada libre hasta agotar el aforo.

Camell, que fue estudiante del Conservatorio de Tarragona entre los años 1968-1979, alumno de la profesora Carme Flexas, presenta un disco en el que ha grabado por primera vez sus propias piezas para piano. En el libreto de este CD él mismo escribe: «Where the city ends es un cuaderno personal, un recorrido a través de algunas piezas para piano que he escrito a lo largo de los años. En este proyecto, no me siento compositor, ni arquitecto de estructuras musicales, ni creador de sonidos nunca escuchados, sino un radiólogo que contempla las propias radiografías desde una ‘inward concentration’».

Después de interpretar sus obras, se abrirá un coloquio entre los asistentes para poder hablar de la propuesta y del suyos años en el Conservatorio.

El programa que se interpretará será: