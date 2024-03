EL IPHES-CERCA recibe financiación de la UE para estudiar el uso del combustible en el pasado

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El proyecto Archbotanka From the Mediterranean to the Indian Ocean through ethnoarchaeology of fuel and archaeobotany ha recibido financiación por parte de la Unión Europea para poder estudiar la gestión del combustible en el pasado, especialmente en contextos tropicales. El grupo de investigación lo ha conseguido gracias a la convocatoria MSCA-STAFF EXCHANGE (Marie Sklodowska-Curie Actions - Staff Exchanges).

El trabajo, coordinado por la Doctora Ethel Allué, investigadora del IPHES-CERCA y profesora de la Universitat Rovira i Virgili, implicará hasta una veintena de personas (estudiantes de doctorado, investigadores posdoctorales y sénior, técnicos y miembros de entidades no académicas) procedentes de la Universidad de las Islas Baleares (Palma), Muséum National d'Histoire Naturelle (UMR 7209 AASPE/BIOARCH, Paris, France), de la Universidad de Peranediya (Peranediya, Sri Lanka), del MUCBO (Fundación Jardín Botánico de Sóller-Museu Balear de Ciencias Naturales, Sóller) y la cooperativa Els Corremarges (La Sala de Comalats, Tarragona).

El objetivo principal de Archbotanka es estudiar las prácticas de adquisición de combustible y de consumo energético en el pasado y su relación con la sostenibilidad ambiental, económica y social.