Admiten la demanda civil contra mosén Queraltó y la priora

Publicado por Oriol Castro

La Justicia ha admitido a trámite la demanda civil de un grupo de congregantes de la Sang contra mosén Queraltó y contra la priora de la Soledat, Maria Dolores Nolla. «Estamos satisfechos porque el proceso jurídico avanza a buen ritmo», exponen los denunciantes. El grupo de congregantes exponen que se habría cometido falsificación documental a la hora de hacer el cambio de nombre de la iglesia de Natzaret en el año 2018.

De esta forma, la Congregació de la Sang tiene un plazo de 20 días para dar respuesta al requerimiento judicial. En este escenario, una decena de congregantes, que no participan en la denuncia, han presentado un escrito al Arzobispado de Tarragona para pedir la convocatoria de una junta general para decidir qué se responderá. Estos congregantes ven incoherente que quien dirija la réplica fuera la dirección actual, con mosén Queraltó al frente, quien sería el presunto infractor.

Impugnación de asamblea

Aparte, los mismos miembros de la entidad han presentado otro documento ante la diócesis para impugnar la última asamblea general de la congregación, celebrada a principios de febrero. Los congregantes exponen que no se convocó a todos los miembros de la entidad, al solo enviar la convocatoria por correo electrónico y no por correo postal, como se ha hecho habitualmente. La dirección de la Sang admitió «el error» y prometió que no se repetiría. Sin embargo, los autores del escrito creen que se habría dejado sin convocar a 140 congregantes. En cambio, el subprefecto aseguró que eran muchos menos.