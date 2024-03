Una nueva placa en la antigua prisión de Tarragona recuerda su relevancia durante el franquismo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat y el Ajuntament de Tarragona han colocado una placa conmemorativa en la fachada de la antigua prisión provincial de Tarragona para recordar la relevancia del espacio durante el franquismo. El equipamiento se inauguró en 1953, fue construido por prisioneros republicanos y estuvo activo hasta noviembre del 2015.

La instalación del letrero coincide con la conmemoración del 50.º aniversario de las ejecuciones de Salvador Puig Antich en la prisión Model de Barcelona y la del alemán Heinz Ches, el mismo día y a la misma hora, en la de Tarragona. La consellera de Memòria Democràtica del Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha apuntado que en los próximos meses se colocarán más placas similares en otros puntos de la ciudad.

Ramos ha pedido que el nombre de todas las personas que fueron víctimas del franquismo no se pierda y ha reivindicado las políticas públicas que hay detrás de la memoria democrática. «Tenemos la obligación moral de seguir haciendo este trabajo. En otras comunidades autónomas del lado nuestro han erradicado las políticas de memoria democrática» ha dicho en alusión a los gobiernos aragonés, balear y valenciano, de los cuales ha dicho que no les interesa «conservarla y divulgarla». Por todo ello, ha manifestado que «la memoria democrática no es una cosa del pasado», sino que se traca de concienciar y reivindicar la vida de personas «que han sido marcadas por una historia que es de justicia que desde los poderes públicos» se reivindique.

Por su parte, la directora de los Servicios Territoriales de Justicia, Derechos y Memoria en Tarragona, Virgínia Martínez, ha afirmado que «la placa quiere reivindicar uno de los aspectos más importantes de la memoria reciente como son los crímenes y atrocidades de la represión franquista». Además, ha indicado que quieren seguir impulsando la tarea de abrir la prisión a la ciudadanía y explicar momentos oscuros de la historia reciente».

Finalmente, Josep Font, de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica, ha explicado que la red inició su camino en el 2009 y actualmente ya cuenta con 175 espacios por toda Cataluña. «La señalización es el último resultado de un trabajo de documentación», ha valorado.