Unas 500 personas participan en la manifestación unitaria del 8-M en Tarragona

Unas 500 personas han participado este viernes al mediodía en la manifestación unitaria del 8-M en Tarragona. La marcha, convocada por la Plataforma Feminista del Camp, ha aglutinado diferentes movimientos del Camp de Tarragona y ha tenido un carácter reivindicativo.

Se han cantado consignas feministas, a favor del empoderamiento femenino y contra el patriarcado, además de apoyo a Palestina. La manifestación ha empezado en la plaza Imperial Tarraco y ha acabado en la plaza de la Font, delante de el Ajuntament. Entre los asistentes, mayoría de mujeres jóvenes y estudiantes, que han hecho huelga en institutos y universidad.

El eslogan de la pancarta que abría la marcha ha sido 'Hacemos de la rabia, revolución' y muchas de las asistentes han llevado sus carteles hechos a mano con diferentes proclamas. Aunque la manifestación era unitaria a nivel territorial, este año sindicatos como CCOO o UGT no han participado oficialmente, si bien algunos miembros han estado presentes. «Ellos no han convocado nunca huelga. No consideramos que sean aliados de la lucha feminista porque no le dan la importancia que se merece y nunca se han alineado con las demandas del movimiento feminista anticapitalista», ha explicado Olga, miembro de la Plataforma Feminista del Camp.

Con todo, ha defendido que el suyo es un «movimiento transinclusivo» y ha alertado que «hay una ola reaccionaria de extrema derecha de que da un mensaje que se toman derechos a los hombres», cuando lo que defienden es «señalar privilegios». «Una tarea de los hombres feministas es explicar y hacer pedagogía que la lucha feminista es por el derecho de todas», ha apuntado; y ha añadido que quieren «girar todo el sistema» y no se conforman «con reformas parciales». «Hablamos de economía, medio ambiente, solidaridad internacional, derechos y servicios públicos que nos beneficien en todas», ha concretado.

La marcha ha empezado a las doce del mediodía con la lectura de un manifiesto y posteriormente ha ido Rambla Nova arriba hasta la plaza Corsini. Desde allí se han dirigido hacia la calle Gasòmetre y se han detenido delante la sede de VOX, donde han gritado y lanzado consignas contra el partido de extrema derecha. Posteriormente se han dirigido hacia la plaza de la Font por las calles Unió, Sant Francesc, August, Sant Agustí y Rambla Vella.

Entre las participantes había Georgina Albés, que ha asegurado que viene «cada año» para reivindicarse y luchar por sus derechos, así como en favor «de la igualdad de todos los géneros y por los colectivos vulnerables de esta sociedad». Con todo, ha lamentado que la presencia de asistentes los últimos años haya ido «a la baja» a la ciudad. «No sé si se ponen facilidades en el trabajo para tener el derecho a huelga», ha comentado y a la vez ha critica que «hay opción de venir por la mañana o por la tarde» pero que la asistencia 'depende de fuerza de voluntad» de cada persona. «Voces que muchas reivindican cosas por las redes sociales pero después no están aquí», ha finalizado. A las seis de la tarde, la plataforma ha convocado otra concentración a la plaza Corsini donde se leerán poemas en solidaridad con Palestina.