Viñuales se muestra preocupado ante una posible escalada de violencia en Campclar

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reconocido este miércoles que está «preocupado» ante una posible escalada de violencia en el barrio de Campclar. Un grupo de vecinos del barrio lleva dos noches manifestándose a raíz del crimen del domingo y han afirmado que seguirán protestando cada noche hasta que no se detenga el autor de los hechos.

Hasta el momento las concentraciones han sido pacíficas pero Viñuales ha explicado que le preocupa que el tono «pueda cambiar». «Tienen todo el derecho a reclamar justicia pero no me gusta lo que veo en las redes sociales donde parece que se quiere enfrentar a dos colectivos», ha manifestado el alcalde, que ha pedido a la ciudadanía que «confíe en la policía».

Viñuales se ha mostrado «convencido» de que los Mossos d'Esquadra acabarán pillando al autor de los hechos y ha añadido que ha hablado personalmente con el hermano de la víctima. «Él no quiere este tipo de manifestaciones. Lo entiende y lo agradece porque es gente que se amaba su hermano pero no cree que sea la manera de ayudar», ha señalado. Además, ha comentado que desde el consistorio hablan con diferentes líderes vecinales «para intentar generar paz y comprensión mutua» y ha desvinculado el conjunto de las comunidades de la delincuencia afirmando que «sólo hay a una persona que ha hecho una cosa mala, y es contra esta persona contra quien hace falta invertir todos los esfuerzos para que lo pillen».

A la vez, ha explicado que ha hablado con el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para reclamarle una junta de seguridad local. «En Campclar está claro que hay un problema y no se trata de buscar culpables sino de buscar soluciones. Llevamos muchos años con problemas. Y el cierto es que la parte más compleja de Campclar donde la Generalitat tiene mucho a decir porque es la propietaria de los inmuebles» que están en mal estado.

Asimismo, ha defendido que se actúe «de manera racional y no populista» porque para el alcalde «es mentira» que la solución sea poner a más policías. «La policía no puede arreglarlo todo. No es el camino», ha remarcado. Con todo, ha pedido la ayuda del Govern. «En otros sitios de Cataluña donde ha habido problemáticas parecidas, porque no somos los primeros, no se actuó sólo desde el ámbito municipal. Se actuó de manera coordinada y vertiendo recursos materiales y humanos». Y ha finalizado: «Campclar es una de las zonas de Cataluña que necesita la ayuda de la Generalitat, porque la gente no se merece que un domingo por la mañana pase lo que pasó».