Viñuales carrega contra la Generalitat per la inseguretat i la degradació de Campclar

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha carregat contra la Generalitat de Catalunya per la degradació que pateix Campclar i la sensació d’inseguretat que s’hi respira. Després de la mort violenta que es va perpetrar diumenge a la rambla de Ponent, la segona que es produeix al barri en menys de sis mesos, el batlle va comparèixer ahir per exigir un «pla especial i integral per a Campclar», en el que estiguin implicades totes les conselleries del Govern. «Necessitem accions en tots els àmbits, no només en el policial», apuntava Viñuales, qui reclamava actuacions en les àrees de serveis socials, educació o drogodependència.

L’alcalde també ha reclamat a la Generalitat més presència policial al barri, ja que «la competència de seguretat ciutadana és dels Mossos d’Esquadra». «La seva comissaria principal està a Campclar i sembla que no ha servit de massa», etzibava. Respecte al paper de la Guàrdia Urbana, el batlle assegurava que «hi col·labora en tot el necessari» i avançava que, en els pròxims dies, la policia local posarà en marxa els patrullatges de proximitat a peu.

Tot i això, Viñuales reconeix que continua havent-hi «manca d’efectius», un problema que vol traslladar al conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a través d’una Junta Local de Seguretat que ja ha reclamat l’Ajuntament per tractar temes de seguretat a Campclar. «Fa massa anys que la Generalitat ha abandonat aquest barri», criticava l’alcalde de Tarragona, qui remarcava que «la no dignificació de l’entorn és directament proporcional a la inseguretat que generes».

Preocupació dels veïns

Representants de diverses entitats veïnals de Ponent van traslladar la seva preocupació a l’alcalde de Tarragona en una reunió d’urgència. Alfonso López, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), pensa que «la Generalitat ha d’implicar-se més i invertir» a la ciutat, que «mereix ser segura». López, que apunta a un «problema d’incivisme entre la joventut», creu que cal endurir unes lleis «antiquades».

El president de l’Associació de Veïns de Campclar Zona Esportiva, Marc Colilla afirmava que «és evident que hi ha problemes de seguretat, però no és una cosa per la qual la gent hagi de sortir amb por al carrer». A banda, va aprofitar per demanar al consistori que millori la il·luminació.

La portaveu del grup municipal d’ERC, Maria Roig, ha reclamat que es convoqui la comissió de seguretat. «Reclamem a l’alcalde que assumeixi la seva responsabilitat de regidor de seguretat i no tiri pilotes fora», deia. Per la seva banda, Jordi Sendra, portaveu de Junts, ha fet «una crida als responsables polítics de la Generalitat, perquè la seguretat ciutadana és competència dels Mossos», mentre que el portaveu d’ECP, Jordi Collado, criticava que «no ens podem amagar darrere de plans integrals de tercers quan no hem fet la nostra feia».