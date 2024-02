El pacto de presupuestos entre ERC y el PSC prevé invertir más de 20 millones de euros en Joan XXIII

Esta semana el Governde la Generalitat y el PSC han firmado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de este año. Unas cuentas que prevén una inversión de 125,8 millones de euros en el Camp de Tarragona. Entre el gasto, destaca los 20,6 millones de euros que la administración gastará en las obras de ampliación y remodelación del Hospital Joan XXIII de Tarragona, que llegarán a los 188,3 millones de euros en el 2027.

También en la capital de provincia, los presupuestos incluyen una inversión de 8,2 millones de euros este año para la adecuación de la planta de valorización energética. En este sentido, el acuerdo entre las dos formaciones incluye destinar 5 millones de euros al Instituto Català de Investigación Química, «para impulsar el ecosistema de descarbonización de la industria electrointensiva de Cataluña», según recopilación el escrito. Por último, a la ciudad se han reservado 4,1 millones de euros para la reforma del albergue de juventud de la Ciudad de Reposo, así como 1,7 millones por la reforma del Parque de Bomberos.

Más allá de las inversiones, republicanos y socialistas han acordado pedir al Gobierno estatal la creación de un Juzgado de 1ª Instancia y un segundo Juzgado Mercantil en la ciudad. De igual forma, la avenencia entre gobierno y oposición incluye la redacción del proyecto constructivo de la CAP Jaume I, «tan pronto como el Ayuntamiento ceda el solar a Salud».

Con respecto al conjunto del Tarragonès, la inversión acordada para este año suma 125,7 millones de euros. En la comarca, el principal gasto se lo lleva el proyecto del futuro tranvía con 15,2 millones de euros. La Generalitat prevé que la inversión en el Tramcamp en 2027 llegará a los 90,2 millones de euros. «Son unos presupuestos muy favorables para transformar la movilidad del Camp de Tarragona», expresó al delegado del Govern, Àngel Xifré. Otra partida considerable, de casi 4 millones de euros, irá destinada a la nueva construcción del Instituto Roda de Berà.

Además, el Govern incorporará remanentes de Infracat por valor de 14,7 millones de euros. Estos ingresos financiarán, entre otras intervenciones, las obras de mitigación del riesgo de inundación en el barrio de la Salud de Salou, con un coste de 2,9 millones de euros.

Por otra parte, con respecto al Baix Camp la inversión prevista por el acuerdo es de 21,6 millones de euros. De estos, Las cuentas prevén 3,2 millones de euros para la nueva escuela de Maspujols y 2,7 millones de euros para la ampliación de la Escuela Joan Ardèvol de Cambrils. En Reus, se invertirán 1,8 millones de euros en líneas asistenciales del Hospital Sant Joan.

Aparte, el acuerdo entre ERC y PSC recoge la redacción del proyecto de reforma de la residencia ICASS y la demanda de un nuevo Juzgado de lo Social en Reus.

Con respecto a la Conca de Barberà, los presupuestos de la Generalitat para este año prevén unos 17 millones de euros. Concretamente, 9,6 millones se destinarán a la creación del polígono logístico Logis Montblanc. Una inversión que llegará a los 15,6 millones de euros el próximo año.

En el Alt Camp, la inversión de la Generalitat en el 2024 llegará a unos 7 millones de euros. De estos, 6,3 se reservarán para la construcción de la Escuela Bernardí Tolrà de Vila-Rodona. El impulso del nuevo centro se acordó como un punto «prioritario» entre republicanos y socialistas. En la misma comarca, se invertirá 1,1 millones de euros para la restauración del Claustro Gótico del Monasterio de Santes Creus. La misma cantidad irá destinada a las obras de modernización del Riego en la zona de los Torrentes de Valls. En el Priorat, la inversión será de 2 millones y medio euros, de los cuales una gran parte irá destinada al despliegue de fibra óptica.

Por último, en el Baix Penedès, el Govern prevé invertir más de 14 millones de euros. El principal gasto en la comarca se centrará en la ampliación de la CAP de l'Arboç, con casi 4 millones de euros. También, la administración destinará 5 millones de euros en dos subvenciones al territorio. Una para IDIADA, para la construcción de una pista de ensayo para el vehículo autónomo, y otra para la Fundación Centros Asistenciales de Urgencias de Tarragona.

«Más allá de las inversiones, estas cuentas fortalecen también los servicios públicos con más médicos, más maestros y más mossos», apuntó a Xifré.

Hard Rock sale adelante, de momento