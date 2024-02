Yoel Vargas, el ‘bailaor’ tarraconense que pisa fuerte

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

De los cinco finalistas en el Premio Princesa de Girona en el apartado de Arte, que premia a jóvenes que trabajan en cualquier disciplina de las artes y las letras, Yoel Vargas era el más joven. Este tarraconense de veinte años no se llevó los 20.000 euros del galardón, que finalmente fue para la actriz Victoria Luengo, pero puede presumir con orgullo de haber sido finalista entre los más de 110 candidatos que optaban al premio.

Ahora, este reconocimiento pasa a hacer más larga la lista de premios que, en tan pocos años de trayectoria, ya acumula el bailaor, entre los que destacan la Medalla de oro en el Tanzolymp, el Premio AISGE al bailarín excelente en el Certamen Coreográfico de Madrid o el Premio Fundación Dávalos-Fletcher en la Convocatoria Nacional de Castellón con coreografías de autoría propia.

Yoel, que en la actualidad vive en Madrid «porque es el centro de todo el trabajo», sintió pasión por el flamenco y el baile desde bien pequeño: «A mi familia siempre le ha gustado el arte, en casa se veía como una maravilla de la vida. Y como mi hermana mayor bailaba, enseguida dije que yo quería hacer lo mismo que mi tata».

Yoel se acabó graduando en Danza española (con Matrícula de honor) en el Instituto del Teatro, y con sólo diecisiete años ya entró a formar parte de la Compañía de Manuel Liñan, que lo llevó de gira por Nueva York, Miami o México entre otros. Desde entonces, no ha parado de actuar, haciendo de solista en varias compañías, así como con espectáculos de autoría propia.

Todo lo combina actuando como bailaor invitado en dos tablaos de Madrid, el Flamenco de Leones y El Corral de la Morería. Fue en este donde Yoel tuvo la oportunidad de actuar para el cineasta Pedro Almodóvar, que estuvo acompañado de las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore. «Pude estar con ellos un rato y me explicaron que les había fascinado la actuación», recuerda el bailaor.

Esta fascinación que despierta su trabajo, y que ha estado compartida y reconocida en el ámbito internacional, Yoel la atribuye a dos razones. La primera, explica, hace referencia a las influencias recibidas en los años de formación: «Todos los maestros que he tenido me han aportado un granito de arena, y al final mi baile es una especie de castillo formado por todos estos granitos».

En este sentido, Yoel también asegura haberse nutrido de la experiencia y los conocimientos de todos los compañeros de espectáculo que ha tenido, así como de artistas de referencia, y de la inspiración que le llega del mundo de la música, la pintura o la moda. El segundo elemento que, en opinión del tarraconense define su trabajo, es la libertad interpretativa: «Me considero un artista muy intuitivo. A partir de la formación que he recibido, me muevo y hago lo que siento, lo que me dice el cuerpo. Si me apetece dar dos giros, o bailar con bata de cola, lo hago».

En este mismo sentido, Yoel asegura sentirse afortunado «porque en todos los sitios en los que me he formado me han permitido esta libertad creativa». Con respecto a sus procesos creativos, explica que su voluntad es «hacer una lectura contemporánea de la danza española, mirando al pasado y sus fuentes, para formar una visión nueva».

En la actualidad, el bailaor está inmerso en la creación de un nuevo espectáculo, Óbito, en el que hace una reflexión en torno a los ritos de la muerte. Está trabajando con el compositor Juan Manuel de las Heras, de quien explica que «se formó en la música clásica, pero justo ahora ha empezado a beber del jazz y del flamenco, hecho que dará pie a una obra muy rica, tanto con respecto a los estilos musicales como a los artísticos».