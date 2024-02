Tarragona inicia los trabajos de limpieza de franjas contra incendios

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

Con motivo del Plan de Prevención de Incendios Forestales del departamento de Protección Civil del Ajuntament, se han reanudado los trabajos de creación y mantenimiento de franjas forestales del municipio, en diferentes puntos de la ciudad que lo requieran, como son las zonas próximas a masa forestal que forman parte de las franjas perimetrales de urbanizaciones, núcleos de población próximos a estas zonas, entre otros.

Les actuaciones básicamente consisten en la reducción de la densidad de arbolado, como el pino carrasco; el arreglo de la distancia entre copas; la desbrozada de elementos y posterior retirada de troncos y trituración de restos de poda y desbroce. Este año se harán en Mas Morató, El Rodado, Sant Salvador, Sant Ramón y Santa Isabel. La actuación forestal planificada para este año tiene un alcance de 125.900 m².

La consellera de Protecció Civil, Sonia Orts, apunta el gran trabajo que se está haciendo y al mismo tiempo pide «la concienciación y colaboración ciudadana tanto con respecto a propietarios de terrenos, como de la población en general». Orts también apunta que «ante la situación de sequía y con temperaturas cada vez más altas, el riesgo de incendios también aumenta claramente y por lo tanto trabajamos para prevenir al máximo esta situación».

Limpieza de solares privados

Les condiciones climáticas favorecen el riesgo de incendio forestal, por lo cual, el Ajuntament recuerda la obligación de los propietarios de mantener el terreno de todas las parcelas, en buen estado de limpieza y adecuación de las condiciones del conservación, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada y evitar la continuidad horizontal entre las copas del arbolado para evitar facilitar la propagación de los incendios, hacia el interior de la urbanización o hacia la vegetación del entorno.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Asimismo, el Ajuntament pide la colaboración de la población a fin de que no realice actuaciones negligentes que puedan ser origen de este tipo de incendios, de acuerdo con este consejos de autoprotección; como el lanzamiento de colillas encendidas ni cerillas, así como elementos de fuego de artificio; sobre todo en zonas rodeadas de arbolado o vegetación. No se pueden hacer barbacoas en terrenos no autorizados; tampoco llevar a cabo quemas de residuos en el jardín o hacer uso de vertidos incontrolados. En caso de visualización de una columna de humo o incendio hay que llamar al 112.