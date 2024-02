El Ayuntamiento de Tarragona busca ubicaciones alternativas para la futura nueva biblioteca de Sant Pere i Sant Pau

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo gimnasio de Sant Pere i Sant Pau no es el único gran equipamiento que se construirá en los próximos años en el barrio. Los vecinos del sector norte de Tarragona también están a la espera de la futura biblioteca, un proyecto que se anunció en el año 2020 y que consistía en la adecuación de un local ubicado en los bajos del bloque Sant Magí. Finalmente, parece que esta no será la ubicación final, ya que el gobierno municipal está estudiando emplazamientos alternativos.

«Cuando entramos en gobierno, estaba a punto de licitarse la redacción del proyecto», explica la consejera de Cultura, Sandra Ramos. Como el proceso se encontraba en una fase muy inicial, el gobierno municipal ha podido plantear este cambio de ubicación final. «El equipo técnico de arquitectos, así como el de Cultura y el de Centros Cívicos, nos dijeron que el espacio escogido no era adecuado, ya que habría que hacer una inversión muy importante», asegura la edil, quien indica que los bajos del bloque Sant Magí «no cuentan ni con instalación de agua ni de luz».

Además, la consejera considera que no hay espacio suficiente para replicar el «modelo del siglo XXI» que se hará en la futura biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, creando un equipamiento que más allá de ser un espacio de lectura con libros, también pueda tener usos culturales para el disfrute de la ciudadanía. «Todas las recomendaciones van en la línea de buscar otra solución», apunta Ramos, quien remarca que el cambio de emplazamiento «no hará que se retrase la ejecución del proyecto».

En este sentido, explica que, tal como estaba previsto desde un inicio, la biblioteca de Sant Pere i Sant Pau no se empezará a hacer hasta que no esté lista la de Ponent, que está previsto que se construya a partir del próximo año: «Los recursos son los que son, para unas obras así necesitas mucho personal y no lo puedes hacer todo de golpe».

Todo eso, la edil indica que, cuando se acabe de redactar el proyecto básico de Pepita Ferrer, los técnicos ya se pondrán manos a la obra con el diseño del futuro el equipamiento de Sant Pere i Sant Pau. Mientras tanto, la idea del Ayuntamiento es poder reabrir el antiguo punto de lectura que había en el barrio, en los bajos del bloque Europa. «Este local había sido adjudicado a la asociación de vecinos, pero estamos trabajando con ellos para que pueda volver a ser un espacio de lectura gestionado por la administración», detalla Ramos.

Plan de Bibliotecas

El Ayuntamiento está definiendo un mapa de lectura pública y un Plan de Bibliotecas municipal que, entre otros, tiene que indicar «cuántas tenemos que tener y dónde tienen que estar». Este documento, así como los planes de usos, se tendrán que consensuar con la Generalitat de Catalunya, ya que es quien acabará otorgando subvenciones para la construcción de los nuevos equipamientos.

«Está en fase de redacción, pero en una fase muy primaria», dice la consejera de Cultura. La idea del gobierno, de momento, es tener tres bibliotecas públicas municipales que cubran tres grandes áreas de la ciudad: Ponent, Nord-Llevant y centro. Las dos primeras estarán cubiertas con las que se construirán en Torreforta y en Sant Pere i Sant Pau.

En los próximos años, Tarragona también contará con la nueva Biblioteca Pública Estatal. El Ayuntamiento reitera su apuesta para construirla en la Tabacalera, aunque todavía lo tiene que acabar de cerrar con la Generalitat y el gobierno central. Ramos indica que están pendientes de reunirse con el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En este encuentro, el consistorio volverá a trasladar su petición de quedarse el edificio de la calle Fortuny en el que está ubicado actualmente la biblioteca estatal, para que pase a ser una de titularidad municipal.