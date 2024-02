‘Aurora’, la revisión de la Odisea de Jorge Acebo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué pasaría si Ulises intentara volver a su casa después de la guerra y descubriera que nadie le espera en Ítaca? ¿Y si su hogar no fuera nada más que una ilusión? Esta es la premisa de Aurora, el segundo largometraje del director tarraconense Jorge Acebo. El teaser trailer del proyecto se grabó el último fin de semana en Tarragona y, ahora, empieza el trabajo de dos meses de posproducción. Una vez terminado, se utilizará para conseguir la financiación para producir la película.

«Aurora es una historia sobre el desarraigo. Una historia del que implica dejar atrás tu casa y tu familia y de personajes incapaces de establecer nuevos lazos», destacaba a Jorge Acebo, el director. El mito de Ulises a la Odisea habla de un aventurero errante, que navega con el deseo de volver a su casa, Ítaca, después de la guerra. ¿«I si no quisiera volver? ¿Y si ha cambiado como persona en el viaje y prefiriera quedarse en la isla de Circe? Con esta idea empiezo a construir Aurora» destacaba Acebo. Además, añadía que «la Odisea es una historia que habla más de lo que la aventura relata. Es una historia sobre los problemas del ser humano. No es una película de la Odisea, sino que he canalizado estas ideas y extraerlas del mito para hacer a mi historia». De esta manera, Aurora apuesta para crear la historia de Gonzalo, un marinero errante que conoce a Ariadna, una mujer en una ciudad desconocida e intenta levantar a una familia. Una tarea de la cual son capaces de ocuparse los dos en un mundo árido en el cual la comunidad y la vida no está encarada a las relaciones, sino a la soledad. En este hilo, Gonzalo Cunill toma el papel de protagonista de la mano de una actriz conocida, ganadora de un premio Goya –de la cual el cineasta no puede revelar el nombre.

Este es el segundo largometraje de Acebo. El primero fue Occidente, película estrenada en el 2021 y que se puede ver a Filmen. Acebo la describe como «un filme radical y reflexivo. Fue una apuesta para romper el marco convencional del cine actual». A Aurora, en cambio, la describe como «un proyecto más ortodoxo y clásico que habla de la tragedia humana del desarraigo y la pérdida de los lazos sociales».

Tarragona como a escenario

El barrio de Bonavista, la playa dels Capellans y el Puerto han sido los escenarios de Tarragona escogidos para el largometraje. Acebo señalaba que «Tarragona tiene desde entornos industriales y portuarios a escenarios históricos, además de espacios naturales de montaña y playas. Es una perla que tiene muchos escenarios valiosos estéticamente. Además, el hecho de ser de aquí me da la experiencia y el conocimiento para encontrar los encuadres idílicos».

Además, el director tarraconense también quiso agradecer «el apoyo de la Diputación de Tarragona, el Puerto de Tarragona y la empresa Renave de remolcadores que nos facilitaron el rodaje durante estos tres días en el suelo y en alta mar». También quiso agradecer al Ayuntamiento de Tarragona a través de Tarragona Film Office, «la gente no conoce el trabajo de Txell Roig, que se encarga de acoger rodajes y permisos y que nos ha ayudado mucho».

Acebo espera volver a Tarragona para rodar las escenas del largometraje, pero primero tiene la tarea de buscar financiación: El teaser lo he enfocado de una manera poco convencional al picado de imágenes impactando habitual. He querido ser fiel a la naturaleza íntima del proyecto. Una vez acabado, con la ayuda de mi equipo, venderemos el proyecto en festivales para que pueda ser una realidad en el 2025».