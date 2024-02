Tener más información no evita que los adolescentes tarraconenses consuman menos alcohol y drogas

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili (URV) constata que tener más información sobre las drogas o el alcohol no evita que los adolescentes tarraconenses consuman menos o tengan menos comportamientos adictos. Si la información es de «calidad», sí que se protege a los jóvenes de «consumos de riesgo y peligrosos».

El grupo de investigación Social and Business Research Lab de la URV ha hecho una encuesta con más de 1.300 chicos y chicas de la ciudad de Tarragona de 15, 16 y 17 años. Los resultados apuntan que las chicas indagan más que los chicos, pero muestran más dudas. También entre las mujeres adolescentes se detectan consumos más altos de sustancias como el tabaco, o el consumo habitual de dos o más sustancias.

Los adolescentes encuestados que se informan por las llamadas fuentes no supervisadas - internet, amigos y hermanos-, tienen consumos más elevados, pese a que no siempre de riesgo. Los que se informan por fuentes supervisadas - el centro educativo, los padres y los medios de comunicación públicos y de masas -, no tienen consumos menores, pero la información «tiene un efecto protector ante los consumos más peligrosos». Los jóvenes encuestados aseguran que sus fuentes son «una mezcla de supervisadas y no supervisadas». Tres cuartas partes se informan tanto en internet, como en la escuela o con los padres y madres.

Más tabaco y cannabis entre las chicas

Más chicas que chicos fuman tabaco (un 32% y un 21%, respectivamente). Un 16% de chicas y un 12% de chicos han probado el cannabis y un 37% de chicas y un 26% de chicos consumen dos o más sustancias habitualmente. Los expertos creen que el hecho de que los porcentajes de chicas sean superiores se debe a la incorporación «de actitudes tradicionalmente consideradas 'masculinas' entre las que buscan remarcar su empoderamiento».

La mayoría bebe alcohol

Con respecto al alcohol, los datos de consumo probatorio entre los adolescentes de Tarragona es similar. Un 68% de chicos y chicas han consumido alguna vez, y un 40% lo ha hecho durante el último mes. Un 23% de los y las adolescentes han practicado alguna vez el 'binge drinking', o beber el máximo de alcohol en poco tiempo, y un 18% se han emborrachado los últimos treinta días. El 39% de los adolescentes consume alcohol en casa de las amistades y un 26% en la suya. El 38% lo hace en espacios exteriores y un 34% en locales de ocio.

Poca percepción del riesgo

El 16% de los adolescentes encuestado considera un riesgo menor ahumar un paquete de tabaco diario y el 28% considera un riesgo menor consumir entre uno y cinco cigarrillos cada día. El 32% tampoco considera de riesgo consumir cinco o seis cañas a la semana y el 42%, beber una o dos copas o cañas al día. Según la encuesta, las chicas tienen más control parental, tienen más baja la autoestima y presentan más algún tipo de malestar emocional.

Adición a las redes y los videojuegos

El estudio también se ha fijado en la adicción a internet y los videojuegos. El 33% de las chicas hace un uso compulsivo de internet, enfrente del 25% de los chicos. En cambio, el 94% de los chicos ha jugado a videojuegos en el último año, mientras que el porcentaje de chicas es del 64%. Ellos también gastan más dinero que ellas en videojuegos. Un 27% de los chicos hace, como mínimo, un gasto anual de 50 euros. Sólo un 7% de chicas se gasta esta cantidad.