Los residentes del área regulada de aparcamiento de Tarragona podrán cambiar de sector por motivos laborales

Les plazas verdes de aparcamiento regulado que se han pintado en torno al Hospital Joan XIII, y que han entrado en vigor este febrero, han provocado quejas entre los trabajadores de la zona. Y es que, ahora, tienen más complicaciones a la hora de encontrar un sitio donde estacionar. Conscientes de esta problemática y con la voluntad de poner remedio, el gobierno municipal del Ajuntament de Tarragona impulsará dos medidas para ayudar tanto a autónomos como asalariados.

Según ha podido saber Diari Més, el alcalde, Rubén Viñuales, firmará hoy un decreto que permitirá que las personas empadronadas dentro del área de aparcamiento regulado puedan cambiar su sector por motivos laborales. Es decir, podrán escoger entre ser residentes de la zona donde tienen su domicilio o de la zona donde trabajan. Eso beneficia, por ejemplo, a alguien que vive en la Part Alta y no hace uso de las plazas verdes que hay en el barrio (sector 2), y sí que utiliza las que hay en los alrededores del Joan XXIII (sector Francolí), que está donde trabaja.

«Es una permuta, podrán escoger la zona donde quieran aparcar por motivos de trabajo», señala la consellera de Movilidad, Sonia Orts. Con respecto a la posibilidad de tener el distintivo de residente de dos sectores al mismo tiempo, el edil explica que no se ha contemplado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta propuesta sólo afecta a los ciudadanos que viven en una zona regulada: «Si vienes de Bonavista o Sant Salvador, no puedes hacer ningún cambio porque eres empadronado, pero no resides en ningún sector regulado».

El decreto, que entrará en vigor de forma inmediata, contempla una segunda medida. Los autónomos y asalariados que sean residentes de una zona regulada, podrán registrar su vehículo de empresa aunque no sean los titulares ni esté dado de alta en el Ajuntament de Tarragona.

Orts señala que hay «bastantes casos» de trabajadores que viven aquí y pagan el Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) en otro municipio porque tienen vehículos de renting o de empresa con domicilio fiscal fuera de Tarragona. «Hasta ahora no tenían ningún problema porque el sector donde aparcaba no estaba regulado, pero ahora sí», explica.

En este sentido, la consellera de Movilidad asegura que las nuevas zonas verdes implementadas en el área del Joan XXIII —1.125 plazas— y en Tarragona 2 —353 plazas— han tenido «una buena acogida por parte de los vecinos, pero se ha detectado algún problema o disfunción entre la gente que trabaja allí». Orts señala que el gobierno municipal ha propuesto estas dos medidas para tratar de remediar situaciones que no se habían considerado al principio.

La consellera ha recordado que las personas que quieran aparcar en torno al hospital, tienen como alternativa, el parking disuasivo de Guillem Oliver: «Hay un par de horas que llega al máximo de ocupación, pero el resto del día está al 70 o 80%, así que tenemos capacidad para recibir más coches». El día de la inauguración, ya se anunció que se estaban estudiando medidas para facilitar a los trabajadores aparcar en la zona regulada.

Seis sectores en la ciudad

El área regulada de aparcamiento de la ciudad está dividida en seis sectores: 1,2,3, 4, Serrallo-Tabacalera y Francolí. Les personas que estén empadronadas dentro de una de estas, pagando 119,60 euros el año, podrán escoger entre estacionar en la zona verde del distrito donde vive o del sector en el cual se encuentra su sitio de trabajo.