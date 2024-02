Los payeses bloquean el paso a más de 1.000 camiones en el Port de Tarragona

Publicado por Redacción ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Las protestas de los payeses llegaron a Tarragona, con el objetivo de bloquear la entrada de camiones en el Port, en la A-27. Cerca de 500 tractores, de diferentes puntos del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y comarcas de Lleida, se concentraron en los accesos al puerto e hicieron caer en un 83% la afluencia de camiones con respecto a una jornada normal. Los gestores de la infraestructura constataron que la presencia de los tractores cortando los accesos principales permitió sólo el paso de 176 camiones entre las seis de la madrugada y las doce del mediodía de ayer. El lunes se registraron 1.337.

Según los datos facilitados por el mismo Port, una media de 4.331 camiones al día y 4.581 vehículos entran y salen diariamente de la infraestructura. Una parte importante de la actividad, precisamente, es el llamado Sistema de Entrega de Agroalimentarios, que pasó de las 374 entregas de cereales de almacén del lunes a los 151 de ayer. «Las previsiones han funcionado y no se ha provocado un colapso de las entradas, pero había transportes internacionales que no habían recibido la comunicación y se han encontrado en este momento. Pero la satisfacción de poder controlar y evitar es notable», valoró el director de desarrollo corporativo del Port, Joan Besora.

Por su parte, el coordinador territorial de Unió de Pagesos en el Camp de Tarragona, Pere Guinovart, afirmó que «el Port de Tarragona es el principal enemigo» de los payeses, porque aseguró que es la principal puerta de entrada de muchos productos que hacen la competencia a los agricultores catalanes. Delante de centenares de compañeros, Guinovart, reclamó al Gobierno «aplicar la ley de la cadena alimenticia» y no vender por debajo del precio de coste. «Nos tenemos que poder ganar la vida», ha afirmado.

El Port rechaza las críticas

Ante este escenario, los responsables del Port de Tarragona rechazaron las críticas efectuadas por los payeses y aseguraron que las importaciones que llegan no tienen una «afectación significativa» para el sector, dado que son productos que el país no produce o que necesita porque no existen en el mercado nacional. «Somos una infraestructura logística y tenemos que dar respuesta a las necesidades del territorio y de España. Las importaciones de mercancías no suponen ninguna competencia en nuestra producción local, nacional y de la península Ibérica», defendió Besora.

Según precisó el director de desarrollo corporativo, en el caso de los cereales, por ejemplo, apuntó que las necesidades del mercado español son de 25 millones de toneladas anuales, que la cosecha autóctona no puede cubrir por varios factores como la sequía, llegando sólo a los 9 millones de toneladas. «A esta diferencia le tenemos que dar respuesta y a través de los importadores hacemos la compra y nos proveen de mercancías básicas para hacer los piensos compuestos y abastecer las granjas tanto de Cataluña como Aragón», insistió Besora. En el año 2023, por la infraestructura tarraconense entraron 7,6 millones de toneladas de cereales.