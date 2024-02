El bloqueo de los payeses hace caer un 83% la afluencia de camiones en el Port de Tarragona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El bloqueo de los campesinos en el Port de Tarragona ha hecho caer en un 83% la afluencia de camiones respecto de una jornada normal. Los gestores de la infraestructura han constatado que la presencia de los tractores cortando el acceso por la A-27 ha permitido sólo el paso de 176 camiones entre las seis de la madrugada y las doce del mediodía de este miércoles.

Este martes se registraron 1.024. También han caído un 59,6% las cargas de almacén en camión de cereales. Los responsables del puerto de Tarragona han rechazado las críticas efectuadas por los campesinos y aseguran que las importaciones que llegan no tienen una «afectación significativa» para el sector, dado que son productos que el país no produce o que necesita porque no existen al mercado nacional.