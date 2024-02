La FIRST LEGO League Tarragona-Reus reunirá a cerca de 340 jóvenes para resolver un reto sobre tecnología y artes

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE), organiza la decimotercera edición de FIRST LEGO League en la demarcación de Tarragona. Este año los torneos FIRST LEGO League Challenge (de 10 a 16 años) y FIRST LEGO League Explore (de 6 a 9 años) tendrán lugar el sábado 10 de febrero en las instalaciones de Fira de Reus. Participarán en total 363 jóvenes organizados en 47 equipos procedentes de 20 centros educativos y entidades de la demarcación: 219 competerán a la categoría FIRST LEGO League Challenge y 144 lo harán a la modalidad FIRST LEGO League Explore.

La FIRST LEGO League es el acontecimiento en que la ciencia, la tecnología y la diversión son protagonistas y a través del cual se promueve entre la juventud el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, experimentación y diseño creativo, los valores del trabajo en equipo y la capacidad emprendedora. Los participantes tendrán que pensar y resolver problemas reales a través de la investigación científica y, aparte, superar pruebas con el uso de un robot construido y programado por ellos mismos.

El reto Master Piece

FIRST LEGO League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología. En esta edición, el Desafío Master PieceTM invita a los equipos a investigar cómo pueden usar la tecnología y las artes para ayudar a involucrar a otras personas o incrementar la participación en una actividad que les guste hacer. Por ejemplo, el patinaje o coleccionar monedas antiguas. Explorarán la capacidad y posibilidades que ofrecen las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para inspirar su espíritu innovador y la creatividad artística sin limitar su creatividad.

Un año más, los niños y niñas de entre 6 y 9 año tienen su espacio destacado en el programa: FIRST LEGO League Explore. Este año el desafío los lleva a elaborar un pequeño trabajo de investigación en que desarrollan una solución al reto planteado y preparan un póster de equipo con el resultado de la investigación. Además, programan y construyen una maqueta programable basada en piezas LEGO® Education WeDo, definida y elaborada en su totalidad por el propio equipo, que sea capaz de superar algún reto definido por el equipo sobre la temática. El día del torneo compartirán sus ideas, la maqueta y lo que el equipo ha aprendido, delante de un equipo de científicos.

Los participantes más grandes de FIRST LEGO League Challenge se convierten en esta ocasión en científicas, ingenieras y artistas y piensan como tal para elaborar un proyecto de innovación en el cual identifican una actividad que los apasiona, exploran las formas las personas comparten sus intereses en que, piensan formas creativas hacerlo utilizando las artes como guía, y diseñan y crean una solución para ayudar a las personas a aprender sobre sus pasiones. Además, diseñan, construyen y programan un robot autónomo utilizando la tecnología de LEGO MINDSTORMS para resolver sobre un tablón oficial el mayor número de misiones propuestas.

El día del torneo los equipos defenderán los resultados de su trabajo delante de un jurado y pondrán a prueba el funcionamiento de su robot delante de árbitros. Todo eso lo hacen a través de los valores FIRST: Descubrimiento, innovación, impacto, inclusión, trabajos en equipo y diversión. Muchos de los equipos participantes ya han superado una fase previa, denominada microFLL, se trata de torneos internos que se organizan en las escuelas para escoger a los representantes.

Con el objetivo que se convierta en un acontecimiento territorial, se alterna cada año entre Tarragona y Reus. El torneo cuenta este año con el apoyo de la Diputación de Tarragona, de los ayuntamientos de Tarragona y de Reus, de la Fundación Reddis y de la empresa IDIADA.

«Tarragona, como Ciudad Educadora, apuesta firmemente por todas aquellas iniciativas que fomentan e incentivan el talento a fin de que todos los jóvenes tengan la capacidad de hacer todo aquello que se propongan. En este caso, Firt Lego League potencia el espíritu tecnológico y científico como a base del desarrollo futuro», ha manifestado el consejero de Educación del Ayuntamiento de Tarragona, Berni Álvarez, en el transcurso de la presentación del acontecimiento que ha tenido lugar este miércoles. El consejero ha agradecido a la URV y a todas las entidades e instituciones que hacen posible este programa «que pone en el centro al alumnado y promueve valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la inclusión».

La Asociación Ingeniera Soy es la entidad encargada de impulsar FIRST LEGO League en el Estado español. En conjunto, se celebran torneos clasificatorios en 32 ciudades con la participación de más de 1.200 equipos y 9.000 participantes.