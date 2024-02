Maria Carme Roca: «Ya está bien de mujeres que las conocemos porque son ‘La esposa de...' o ‘La hija de...»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

La protagonista de tu novela lo tiene todo. Es una gran artista que viaja por todo el mundo, hija de Ildefons Cerdà... ¿Cómo te llega su historia?

«Fue casualmente, buscando información sobre otra mujer eminente, la doctora Dolors Aleu. Encontré que había sido profesora en una academia para niñas y que la fundadora de esta escuela fue Clotilde Cerdà. Resultó que era la hija de Ildefons Cerdà, y una gran arpista. Me llamó la atención y empecé a estirar el hilo».

¿A quién descubriste, al profundizar en su vida?

«Me encontré con una niña prodigio, que actuó entre otros con la orquesta de Strauss. Una chica brillante, que actúa en todo el mundo, y una mujer comprometida, que se dedicó a la pedagogía y a impulsar cosas singulares, como una Academia de Artes y Oficios para mujeres».

A su lado hay una figura con tanta o más fuerza que ella: su madre. Qué personaje tan interesante, ¿verdad?

«Es una mujer muy potente y muy valiente. Es hija de banqueros y tiene muchos contactos, así que cuando la niña es pequeña, es ella quien le organiza los conciertos. Fue una mujer lista y brillante, que quería ser pintora, pero no se pudo dedicar. Por eso, cuando ve que la niña tiene talento, decide avalarla tanto como puede. Sin ella, la pequeña no habría podido hacer todo lo que hizo».

De hecho, es novela plagada de personajes femeninos, con las hermanas de la artista, su querida amiga Àngela... ¿Es intencionado?

«Sí, es una manía mía, si están, las saco. Siempre que lo valgan, claro. Eso no quita que, si hay hombres interesantes y potentes, salgan también. Y con Clotilde pasa igual. Ya está bien de ser siempre la señora de o la hija de. Ildefons Cerdà fue un hombre genial, y ella también».

Madre e hija recorrieron todo el mundo, y aunque volvían a Barcelona, nunca se acabaron de encontrar bien. ¿Por qué?

«La burguesía no le perdonó nunca a la madre que diera el salto al hombre y que tomara la decisión de separarse. Y a la hija tampoco le perdonaron que, de acuerdo con la madre, defendiera a las mujeres y las clases humildes. Ellas eran masonas, y en el siglo XIX, en los momentos más avanzados estaban bien vistas, pero en las épocas más conservadoras, no».

Has escrito una novela con una base de hechos reales. ¿Cómo reconstruyes la historia?

«Es mucho trabajo, pero también hay una parte muy grande de divertimento. Para escribir un libro como este, primero tengo que conocer mucho al personaje. Y también su entorno. Todo lo que hay de verdad. Y, después, hay cosas que quizás se pueden aventurar. Por ejemplo, ¿quién fue su padre biológico? Aunque no tenemos ningún documento que lo pueda demostrar, es probable que el personaje que propongo, Antoni Yubregas, lo fuera. Siempre intento buscar una explicación y que sea coherente. Podemos hacer el juego al revés y preguntarnos: Si fuera así, ¿sería verosímil? Hay cosas que no las sabemos –o que todavía no las sabemos–, pero me gusta pensar que tal vez me he acercado a la realidad».