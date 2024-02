El Pla Integral de la Part Baixa de Tarragona formula 25 accions per transformar el barri

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

El Pla Integral de la Part Baixa (PIPB) ja és una realitat. Després de més d’un any d’anàlisi i treball, l’Ajuntament de Tarragona té enllestit el seu full de ruta per transformar aquest barri de la ciutat, que ha patit una gran degradació durant els darrers anys. El document final, que es va presentar ahir davant més d’un centenar de persones a la Sala Genius del Palau de Congressos, contempla 25 actuacions de millora en l’àmbit urbanístic, comercial, social i cultural. Els objectius d’aquest ambiciós projecte estan clars: viure al barri, conviure-hi, gaudir-lo i activar-lo. Per fer-ho possible, es duran a terme accions com la reforma dels eixos de carrer Reial i Apodaca o la creació d’equipaments culturals.

El 2022, es va iniciar una diagnòsi de la Part Baixa, necessària per a la redacció del PIPB. Aquesta va permetre, entre d’altres, saber que el barri del Port té 7.645 habitants i que la població de la zona és lleugerament més envellida que la mitjana de la ciutat. De fet, un 20% del total es jubilarà en els pròxims 15 o 25 anys. Al novembre d’aquell any, es va constituir el Grup Impulsor del Pla Integral de la Part Baixa i, posteriorment, es va dur a terme el procés participatiu, que ha comptat amb 395 respostes d’una enquesta ciutadana.

D’altra banda, es van rebre 89 propostes, que el equip redactor del PIPB ha tingut en compte per elaborar el document. Aquestes s’han acabat agrupant en 11 línies d’actuació, que es concreten en 25 accions. Un dels principals blocs contempla la millora en l’àmbit de l’habitatge amb la redacció d’un pla de rehabilitació, la creació de comunitats energètiques, la revisió del planejament urbanístic per proveir habitatge i protegir el patrimoni o la regulació dels habitatges d’ús turístic (HUT). Respecte a aquesta darrera actuació, la proporció al barri és de 9,14 pisos turístics per cada 100 habitants, una xifra similar a la zona de la Rambla.

Renovació de l’espai públic

El Pla Integral de la Part Baixa també dona molta importància a la renovació i dotació de l’espai públic. En aquest sentit, planteja cinc grans àmbits d’actuació. El primer planteja la creació d’un balcó de la Part Baixa. Mitjançant la reforma dels carrers Zamenhof, Caputxins, Arquitecte Rovira i Pons d’Icart es vol generar punts panoràmics des del qual es pugui observar el patrimoni de la ciutat, com el Teatre Romà o les termes de Sant Miquel. «Les hem de recuperar sí o sí per obrir-lo a la ciutadania», apuntava l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, durant la presentació de les actuacions. «M’agrada especialment aquesta actuació», afirmava el batlle, qui creu que és «engrescadora».

El segon àmbit d’actuació preveu la millora de la façana marítima, amb la futura rambla de Mar, amb les voreres més amples i amb els pas del tramvia i el carril bici. D’altra banda, es vol renovar l’entorn de l’estació de tren, per tenir una nova porta ferroviària. Aquesta actuació impicarà la reforma de la plaça de la Pedrera, amb l’eliminació de les jardineres elevades. En aques espai, on els vianants tindran preferència, hi haurà àrees d’estada i joc infantil, així com zones d’ombra. D’aquesta manera, es donarà continuïtat a la pacificació del carrer d’Orosi, dignificant una de les principals entrades dels visitants a la ciutat.

Els dos darrers àmbits d’actuació se centren en la reforma de l’eix històric del carrer Reial i el del carrer Apodaca. Amb aquests projectes, es transformaran dos espais emblemàtics i de referència al barri, com són la plaça dels Carros i la plaça dels Infants.

Cohesió social

Amb del PIPB, també s’ha volgut enfortir la cohesió social a la Part Baixa.Per aconseguir-ho, es convertirà l’antiga caserna de Santiyán en un equipament sociocultural i comunitari. L’edifici de la fàbrica de Chartreuse i els Magatzems del Blat també seran equipaments culturals. A més, es preveu instal·lar una oficina de barri (OMAC).

D’altra banda, s’impulsaran diversos programes per a l’impuls, suport i modernització del comerç i els serveis bàsics del barri, així com per revitalitzar els locals comercials buits. Amb la intenció de dinamitzar econòmicament la zona, s’impulsarà una incubadora de negocis d’artesania i moda d’autor. El Pla Integral de la Part Baixa també inclou un programa de suport a l’associacionisme i a la cultura popular, a més d’un pla de lluita contra el sensellarisme.

També es reestructurarà la mobilitat i es reodenarà l’aparcament al barri i es col·locaran ascensors i escales mecàniques en alguns punts, com el carrer de Castaños. Pel que fa al patrimoni, el document preveu la creació de l’espai museístic del Teatre Romà i la millora de l’accessibilitat al recinte. Algunes actuacions, com la instal·lació d’un col·lector d’aigües pluvials a Torres Jordi per solucionar els problemes d’inundabilitat, seran una realitat a curt termini. D’altres, poden executar-se el següent mandat. N’hi ha, que trigaran més 8 anys a arribar, ja que depenen de subvencions d’altres administracions com la Generalitat.