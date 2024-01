‘The Clothing Loop’, la iniciativa tarraconense de intercambio de ropa entre vecinos

A la izquierda, Mònica Llobera, emprendedora de 'The Clothing Loop' en Tarragona. A la derecha, bolsa con ropa utilizada para hacer los intercambios de ropa.Cedidas

La iniciativa The Clothing Loop llega desde los Países Bajos a Tarragona de la mano de Mònica Llobera, que busca expandir esta propuesta de intercambio de ropa entre vecinos por toda la provincia.

A partir de los inscritos en la página web y la aplicación de The Clothing Loop, el administrador, en este caso, Llobera, creará una lista con los vecinos de las zonas que sean próximas a ellas. Después, mediante sólo una bolsa, uno de los participantes la llenará de ropa en buen estado que ya no utilice, y la enviará al siguiente de la lista, que escogerá la ropa que le haya gustado y añadirá otra.

Llobera explica que los participantes pueden ver las dos direcciones anteriores y posteriores a la suya por si, por algún motivo no pueden desplazar la bolsa, lo pueda hacer el vecino anterior a ellos. También añade que las bolsas se clasifican en diferentes tipos: «Se pueden distribuir en ropa para niños, mujeres, hombres, zapatos y abrigos, aunque estos funcionan en una bolsa aparte». Hoy por hoy, en Tarragona, el intercambio sólo comprende ropa de mujer.

En caso de que la bolsa de ropa se quede estancada, Llobera explica que se pueden hacer dos cosas: reproducir el circuito a la inversa o cambiar a las personas que forman parte, para «renovar la ropa».

Aun así, la emprendedora remarca que, para que el loop tenga fuerza, hacen falta como mínimo 15 personas o más. Eso también permitiría crear la figura de los 'observadores', personas que se sitúen en medio del circuito y «ayuden a comprobar que la ropa que forma parte está en buen estado».

Concretamente, en Tarragona, Llobera puso en marcha la iniciativa el 21 de enero y, aunque ha recibido mensajes de algunos interesados, todavía no son suficientes para crear un loop: «Por ejemplo, me han llegado peticiones de Calafell y Reus, pero no tienen con quien pasarse la bolsa», explica.

Ahorro y comunidad

The Clothing Loop nació en los Países Bajos de la mano de Nichon Glerum, y ya cuenta con más de 419 loops activos. Llobera explica que la iniciativa está formada por tres ejes principales. Por una parte, indica que es ideal para aquellas personas a quien les gusta la ropa, pero no quieren entrar en el círculo de «consumismo máximo» que supone comprarla en grandes cadenas textiles. Por otra, afirma que potencia la sostenibilidad y ayuda a crear un «sentimiento de comunidad entre vecinos».