El Ayuntamiento de Tarragona quiere replantear el acuerdo por el Cementerio de los Jans con el gobierno británico

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona está a la espera de una reunión con la Embajada británica para replantear el acuerdo al que se llegó el verano pasado para que el Cementerio de los Jans pase a manos de la administración local. Según ha podido saber este medio, el ejecutivo socialista quiere redefinir las condiciones que se establecieron en el convenio —el cual todavía no se ha firmado— que negoció el anterior gobierno con el del Reino Unido.

Les conversaciones entre ambas instituciones se iniciaron en el 2020. El junio pasado, a finales de mandato, se llegó a un acuerdo por el cual el gobierno británico efectuaría la donación del cementerio, de forma voluntaria y gratuita, a cambio de varias condiciones. Entre otras, que el espacio tiene que seguir teniendo el uso actual y que tiene que estar abierto al público. También que el Ayuntamiento se tendrá que encargar del mantenimiento y conservación, tanto del terreno como de las lápidas, así como colocar las luces, los bancos y todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad y el buen estado del Cementerio de los Jans.

Los socialistas consideran que algunas de las cláusulas fijadas en el convenio no son favorables para el Ayuntamiento y, por este motivo, no se ha firmado el acuerdo que dejó preparado el anterior gobierno. Ahora, el consejero de Patrimonio, del consistorio tarraconense Nacho García, queda a la espera de reunirse con la Embajada del Reino Unido. Aun así, el ejecutivo reconoce que no se trata de una prioridad.

Un cementerio histórico

La parcela donde se ubica el Cementerio de los Jans, en el paseo marítimo Rafael Casanova, entre las playas de la Arrabassada y la del Miracle, y fue adquirida por la corona británica el siglo XIX con la finalidad de enterrar a los ciudadanos que no fueran de la religión católica. Este espacio también contiene los restos de soldados ingleses que lucharon a favor del archiduque Carlos de Austria durante la guerra de Sucesión. Los historiadores lo consideran el cementerio protestante más antiguo de España.