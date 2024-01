Illa acusa a Aragonès de no tomar decisiones «para no molestar» o para temer una «pancarta» de protesta

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha acusado a Pere Aragonès de no tomar decisiones «para no molestar» o para temer a una «pancarta». Illa ha exigido al Gobierno acciones para avanzar en materia de energía, ya que ha asegurado que se han perdido oportunidades durante la última década. También ha reclamado que se avance en el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat después del anuncio para ampliar el de Barajas. «Hemos visto cambios de gobierno y anuncios esta semana que ponen de manifiesto la urgencia de tomar decisiones y el coste de no tomarlas en Cataluña», ha lanzado. El líder de los socialistas también ha criticado que Aragonès actúe y haga cambios al ejecutivo «pensando en el partido».

Illa ha lamentado que los cambios hechos esta semana por el presidente Aragonès en el seno del Gobierno se han hecho en clave partidista. «Vemos un gobierno que actúa y hace cambios pensando en un partido y un partido, el PSC, que actúa y trabaja pensando en gobernar el país», ha remachado el líder socialista este sábado desde Tarragona, donde se ha celebrado la jornada Construïm una nova majoria de progrés. Ara toca energia.

En su intervención, Illa también se ha vuelto a referir a la ampliación del aeropuerto del Prat después de que el presidente español, Pedro Sánchez, anunciara este viernes que se ampliarán las instalaciones de Barajas, con una inversión de 2.400 millones. «No creo que sea un buen método mirar de reojo lo que hacen los otros, pero tampoco nos podemos despistar demasiado, algunos anuncios hechos esta semana ponen de manifiesto la urgencia de tomar decisiones y el coste de no tomarlas en Cataluña, hablo de infraestructuras aeroportuarias», ha señalado.

Diez años perdidos en materia energética

En el marco de la jornada dedicada a la energía, el primer secretario del PSC ha afirmado que se tienen que impulsar las energías renovables para contribuir en la descarbonización. En este sentido, ha aseverado que se han perdido «oportunidades» en la última década y ha considerado que se ha avanzado «cero» en este ámbito. «No estamos en buena posición, sólo un 15% del conjunto de la energía – en Cataluña- es de electricidad de producción renovable, el mismo porcentaje que teníamos hace diez años, diez años perdidos, una vez más, ha denunciado.

«También en la preparación de la sequía, mejoras de infraestructuras o en educación; el resto de España están prácticamente en un 50% de la producción, cuatro veces más,» ha añadido. Por todo ello, ha reclamado a Aragonés que tome decisiones y que las ejecute. «Gobernar es tomar decisiones, fijarse un horizonte, hay unos objetivos colectivamente acordados en Europa con unos retos muchos claros para el 20230 y 2050; ¿Ustedes están para gobernar o para no molestar?», ha reprochado Isla al ejecutivo republicano.

Finalmente, ha afirmado que el país necesita un gobierno que tenga una hoja de ruta «clara» y que no tenga «miedo» a la hora de tomar decisiones. El líder socialista ha cerrado su discurso destacando «el esfuerzo» y los «gestos de generosidad» de los alcaldes socialistas de Reus y Tarragona en el reconocimiento del área metropolitana del Camp de Tarragona.