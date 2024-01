Garreta apuesta por el traslado de la Laboral y destinar el espacio a la instalación de nuevas empresas

Publicado por ACN

El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Saül Garreta, apuesta por trasladar la Laboral y destinar estos terrenos a acoger nuevas empresas y ampliar las instalaciones portuarias. En una entrevista a la ACN, Garreta ha concretado que los nuevos negocios podrían estar vinculados con la energía verde, pero que también se podría acoger el nuevo centro de descarbonización de la industria química o hacer proyectas relacionados con el agua o la logística, además de ampliar instalaciones portuarias como la terminal ferroviaria de la Boella y hacer nuevos almacenes. Aparte, Garreta ha lamentado que las instituciones no hayan contado con el puerto de Tarragona a la hora de crear y planificar la nueva Área Metropolitana de Tarragona (AMT).

Garreta se ha mostrado partidario de mover la Laboral siempre y cuando «se asegurara un mejor Complejo Educativo en otro lugar y festubiera cerca». Para conseguirlo haría falta «un pacto de país y de territorio» con el Ayuntamiento de Tarragona, el puerto, la Generalitat y el cluster químico. Para el presidente de lo APT, si eso se produce, «se generan una serie de oportunidades».

Entre estas está «la reconversión hacia la química verde del polígono sur», que puede hacer que muchas de las opciones que se plantean «no sean compatibles a la larga con tener el Complejo Educativo» en el emplazamiento actual. Uno de los proyectos que ha puesto encima de la mesa es el nuevo centro de descarbonización, pero también proyectos relacionados con la logística o el agua, que comportarían la llegada de nuevas empresas a la zona. Incluso nuevas infraestructuras del puerto de Tarragona, como una ampliación de la terminal de la Boella o la creación de nuevos almacenes. Con todo, ha señalado que como a puerto quieren «ser parte de la solución» y ha valorado que si la Laboral fuera hacia los barrios de Ponent «cohesionaría los barrios» de la zona.

Participar en el AMT

El responsable portuario también ha expresado su sorpresa por el hecho de que no se haya contado con la infraestructura en las primeras conversaciones que ha habido por articular el Área Metropolitana de Tarragona (AMT). «Nos sorprende que no se nos haya invitado porque somos estratégicos. No somos el puerto de Tarragona, somos el puerto del área metropolitana», ha expuesto. En su opinión, el APT tiene «una visión metropolitana» y ha puesto de relieve que diferentes proyectos que impulsan como el centro de interpretación en Vila-seca o la nueva Zona de Actividades Logísticas son proyectos que van más allá de la ciudad.

«La actividad que irradia el puerto tiene una influencia enorme. Tenemos capacidad económica, técnica y vocación territorial. Eso se tiene que entender como una alianza y una cooperación, no va de protagonismo», ha añadido. Así, se ha mostrado «seguro de que lo corregirán».