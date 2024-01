ERC denuncia las obras del camping Les Palmeres de Tarragona, aunque Costas las autoriza

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El camping Les Palmeres ha iniciado esta semana unas obras de restauración de la zona litoral y del sistema dunar de la Playa Llarga de Tarragona. La razón de estos trabajos se remonta al año 2020, cuando el temporal Glòria afectó gravemente a la costa catalana.

La empresa hostalera presentó entonces el proyecto de regeneración de la zona, que fue aprobado por el Servicio Provincial de Costas, el órgano competente, pero no recibió la licencia de obras del Ayuntamiento por motivos técnicos. La compañía recurrió esta decisión en el Juzgado Contencioso Administrativo y, 4 años más tarde, el tribunal le ha dado la razón.

Por este motivo, ahora se han activado los trabajos, que durarán dos meses. «Se trata de un proyecto de reordenación de más de 900 metros de longitud, con el objetivo de consolidar y restablecer este tramo de playa», explicó Agustí Peyra, director del camping. «Estamos satisfechos porque esta Semana Santa los tarraconenses y los visitantes podrán disfrutar de una playa con un aspecto mejor que el actual», añadió Peyra.

Duna artificial

En cambio, el grupo municipal de Esquerra Republicana critica que el proyecto prevé «una duna artificial con materiales no biodegradables y rompeolas de roca que no tienen que formar parte de la Playa Llarga, sólo por intereses económicos y no ambientales».

En este sentido, el consejero republicano Xavier Puig lamentó la «ruptura del consenso» que impulsó el anterior gobierno municipal entre las diferentes agentes implicados en el proyecto. «Reclamamos que se paren las obras hasta que haya entendimiento entre las administraciones», señaló Puig. Además, el portavoz adjunto pidió revisar la concesión del camping. «No podemos quedarnos sin playa y que el camping mantenga intacto su límite. Hay que renegociar estas fronteras», concluyó Puig.