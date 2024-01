Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Desde hace tres meses, Tarragona cuenta con un servicio de alquiler de bicis. La empresa gestora, Tier Mobility, ha sido la primera en ofrecer este modelo de transporte en la ciudad, con 100 bicicletas desplegadas por las calles. Al mismo tiempo, la empresa brinda un apoyo de patinetes, con una flota de 400 vehículos.

«Los tarraconenses apuestan mucho más por el patinete que por la bici. La demanda es un 50% superior», explica Manuel Arauco, responsable de relaciones con la ciudad de Tier. En este sentido, el encargado defiende la mayor apuesta por los patinetes y asegura que los resultados «no son ninguna sorpresa». «El patinete es más pequeño, más fácil de aparcar y sin hacer esfuerzo físico. Son datos que vemos en todas las ciudades donde trabajamos», argumenta Arauco.

Sin embargo, la visión del modelo de transporte de Tier no convence a todo el mundo. El pasado noviembre, el grupo municipal En Comú Podem denunciaba que el servicio «está pensado para los turistas» y reclamaba un aumento de la flota de bicis. Pero, de momento, la empresa no espera cambios, «La demanda está bien equilibrada con el nivel de vehículos en la calle. Hasta el verano que viene, no ampliaremos la flota», asegura Arauco.

Flota y precios, iguales

De igual forma, Tier mantendrá los mismos precios, con un abono mensual de unos 30 euros. Paralelamente, la compañía no prevé expandir la flota de vehículos hacia los barrios de Ponent o Levante, donde el servicio no llega. Más allá, el «verdadero» reto de Tier de cara a los próximos meses es luchar contra el vandalismo. «Sufrimos destrozos en las bicis, muchas se tiran en el mar. Pensábamos que con el tiempo dejaría de pasar, pero esto no se detiene», concluye Arauco.