Roger Conesa: «Yo soy todo lo que hay en Endreça. Sin trucos ni ‘alter egos’»

Han pasado diez años desde tu último disco, pero no has estado diez años sin hacer música.

«No, todo lo contrario, no he dejado de trabajar. Después de hacer Ciutòpolis, me salieron muchos encargos como compositor, arreglista y productor. Aparte, además de hacer música, también trabajo como actor, artista plástico y artista sonoro. En estos diez años he ido enlazando todos estos proyectos, entre los cuales también la producción del último disco de Joan Reig».

Hasta ahora siempre habías publicado con tu alter ego, Roger Benet. Ahora por fin te presentas como Roger Conesa.

«Roger Benet nació como una broma, para un proyecto que empezaba y acababa el mismo día, y al final se alargó quince años. Pero he visto que ahora ya no necesito esta protección de capas que me daba aquel alter ego, porque hablo de mí y de mis vivencias, y de aceptar que soy un poco todas estas cosas. No sé si Endreça es un disco de madurez, pero seguro que es un disco de cambio y muy honesto, que también da un poco de miedo, precisamente porque me desnudo sin trucos ni alter egos».

Endreça es, efectivamente, un disco muy introspectivo.

«Sí, cuando te dedicas a la música, la actividad creativa no para. En mi caso, cuando llego a una conclusión vital, me acostumbra a salir una frase y una melodía. Durante un tiempo, todo eso lo he ido grabando en notas de voz, escribiendo en libretas... De hecho, este es un disco con un peso literario muy importante, porque he trabajado las letras de manera más profunda y reflexiva... Al final, cogí todas estas ideas, que también son fruto de haber llegado a un punto de madurez vital y artística, y dediqué un tiempo a poner orden. Pero Endreça también es el nombre de la dedicatoria que se pone al inicio de las obras literarias, y de alguna manera el disco está dedicado a todas las personas que me han hecho crecer y aprender estos últimos años. Finalmente, Endreça también es una manera de poner orden y enseñar quién soy sin complejos, decir: Yo soy todo esto, y no pasa nada».

Escuchándolo, uno tiene la sensación de que es una obra que funciona como un todo.

«Tiene tres pilares básicos: la canción de autor de base; las texturas del mundo tradicional, que me resultan muy familiares; y el arte sonoro, que es esta manera transgresora y vanguardista de entender el sonido como un elemento musical. Curiosamente, esta vez no lo había planteado como un disco conceptual, pero la propuesta de mi productor, Magí Capdevila, fue potenciar este viaje con unos interludios entre canciones, y se ha acabado generando esta conexión, como un viaje emocional y poético».

El concepto de silencio está muy presente, en contraposición al sonido, al ruido, a las palabras. También conviven piezas instrumentales y otras de polifónicas.

«Tengo la sensación de que, hasta ahora, escribía canciones a partir de lo que me pasaba, llegaba a casa, y ya está, canción hecha, con más o menos matices. En este disco hay más intencionalidad, una voluntad de tomarse más seriamente la experiencia literaria. Y es lo que me ha costado más escribir».

Háblame de las colaboraciones, que son muchas.

«Pues por ejemplo hay una parte más arty con las coreografías y percusiones de Mucha Muchacha; Josep Pedrals recitando; los Ombligo; la menorquina Anna Ferrer, que está trabajando a tope con la música de tradición oral; el saxófono de Santi Ibarretxe, que me encanta; Rufino Mesa...».

¿Cómo planteas los directos de este trabajo?

«El directo será un reflejo del disco, de arriba a abajo. Habrá unas proyecciones de los poemas visuales que ha hecho el diseñador del disco, Gerard Joan, y un trabajo de luz increíble de Albert Pelaez, de Nou LED, que potencia mucho este viaje. En diciembre hice una previa en Tarragona y resultó una cosa muy poética y emocional, la gente salió muy tocada».