El aumento de infecciones respiratorias obliga a cerrar siete quirófanos en el Hospital Joan XXIII

Les Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) están creciendo considerablemente en Cataluña en las últimas semanas. Este aumento de casos ha provocado situaciones de colapso en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, hasta llegar al punto de tener que cerrar quirófanos de manera temporal.

Esta situación se produjo el 21 de diciembre, cuando siete salas quirúrgicas se cerraron durante todo el día para «responder a la demanda urgente relacionada con infecciones respiratorias», según explican fuentes de la dirección del centro sanitario. En este caso, se trató exclusivamente de cirugías programadas. «Son medidas que pueden darse en esta época del año y que se adoptan para garantizar el bienestar de los pacientes y el uso eficiente de los recursos», añaden las mismas fuentes. El cierre se alargó durante todo el día y actualmente ya están restablecidos los servicios quirúrgicos.

Colapso en urgencias

En este sentido, en los últimos días también se ha utilizado el puente que conecta el servicio de urgencias del edificio C para colocar camas de pacientes. «Realmente es una zona de paso de trabajadores y no una zona de atención a pacientes», exponen fuentes de los trabajadores del hospital. La situación provocó quejas de los usuarios por la baja temperatura del espacio. Sin embargo, esta medida excepcional no es la primera vez que se toma. «El año pasado sufrimos unas circunstancias muy parecidas», exponen las fuentes.

En efecto, los profesionales del centro afirman que la coyuntura actual «es una situación que se desborda, pero que al mismo tiempo se normaliza». «Los trabajadores nos tenemos que apretar, pero eso hace evidente que hay un problema de falta de profesionales», explican fuentes de los sanitarios.

Al conjunto de Cataluña las infecciones respiratorias han pasado de los 68.019 casos de la semana del 11 al 17 de diciembre a los 71.674 de la última semana, según la última actualización del portal del Departamento de Salut Sivic. La tasa de IRA es de 909 afectados por 100.000 habitantes y la gripe es el origen más frecuente de las infecciones, con un 22,6% de las muestras, seguido del rinovirus (17,9%), el covid (14,6%) y el virus sincicial respiratorio (VRS) (13,2%).

Los casos en niños se doblan

Entre estos datos destaca el crecimiento de la gripe en la población pediátrica de una semana en el otro, ya que uno se dobla en la franja de 0 a 4 años e incluso son más del doble en la de 5 a 14 años.

Así pues, los casos de gripe en los pequeños de entre 0 y 4 años paso de 445 a 992 esta última semana. Con respecto a los menores de 5 a 14 años, crecen de los 623 casos en 1.413. La gripe es el virus más circulante entre la población pediátrica, con un 42%. Por detrás se sitúa el VRS, con un 18,8%. «Los pequeños tienen menos memoria inmunitaria, porque los últimos años han llevado mascarilla y el virus de la gripe ha circulado mucho menos. Es lógico que ahora sean especialmente vulnerables a este virus», afirmó Robert Güerri, infectólogo en el Hospital del Mar, en declaraciones en RAC1.

Por otra parte, con respecto a la población más envejecida la cobertura vacunal de las personas vulnerables enfrente del covid es del 58% para los mayores de 80 años y del 45% para las personas de entre 70 y 79 años.