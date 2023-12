Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona arranca un mes de diciembre repleto de actividades y exposiciones que siguen el hilo conductor de este año, las trazas. Previamente al fin de semana, hoy mismo a las 19h el Museo de Arte Moderno de Tarragona acogerá la inauguración de la exposición de la comisaria Natasha Christia, This Story Will Never Get Finished. La muestra recopilación una treintena de fotolibros internacionales, que operan como una huella viviente de narrativas, imaginarios, voces o, incluso, recuerdos autobiográficos sobre el mar Mediterráneo y la traza cultural y humana.

Por otra parte, el Centro Cultural Antiguo Ayuntamiento de Tarragona estrenará la exposición Dolors soterrats: los daños de otra pandemia, de Àgueda Sanfiz, que gira en torno a la salud mental y de la muerte en tiempo de pandemia. Y de cómo dos personas, madre e hija, separadas por miles de kilómetros, afrontan este hecho tan traumático. Sanfiz nació en Madrid y vivió toda su juventud en Tarragona; actualmente compagina la fotografía con su trabajo como gestora cultural y directora de programación del Saint Petersburg Month of Photography. La cita será mañana viernes, 15 de diciembre a las 16.15 h. El mismo día, un rato más tarde, a las 17h, en el mismo Centro Cultural se inaugurará la exposición colectiva resultado de las rutas fotográficas SCAN, Huellas de Tarragona. La exhibición ha contado con el asesoramiento del divulgador de historia local Ramon Aloguín Pallach y es un mapa visual que ayuda al visitante a descubrir algunas de las huellas históricas, tecnológicas, comerciales, arqueológicas, naturales, y arquitectónicas de la ciudad.

El certamen fotográfico también ha programado una serie de actividades con el reconocido fotoperiodista Gervasio Sánchez, uno de los principales protagonistas del fin de semana del 15 al 17 de diciembre. Los días 16 y 17 de diciembre, este reputado reportero de guerra ofrecerá un taller gratuito donde los participantes comprenderán para qué sirve la fotografía de conflictos bélicos, porque es importante que los conflictos sean cubiertos por fotoperiodistas y como ha evolucionado la profesión a lo largo de las tres últimas décadas. Les inscripciones a esta actividad se pueden realizar a través de la web scan.cat. Además, Sánchez conducirá el acto de los premios del 1.º Concurso de Fotografía organizado por la Coordinadora de ONG de Tarragona, en el marco de la III Semana de los Derechos Humanos, y ofrecerá la conferencia La guerra no se un espectáculo en el Museo de Arte Moderno de Tarragona.

Además, en Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona se podrá asistir a la visita dialogada de la exposición “Retorno del intangible”, Escuchar/ver, la resonancia del intangible, con los comisarios Xavier de Luca y Houari Bouchenak, y Negra Mosca. El acto, que se celebrará el viernes 15, quiere adentrarse en la reflexión de esta colectiva para conocer los pensamientos y las filosofías de los trabajos de los cinco artistas que exponen. Y el domingo 17 a las 12h, junto con el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, el colectivo PhotoKM0 presenta la publicación BLOC. Número 1. Epigrafías: del pasado al presente, con los textos de Diana Gorostidi. Mientras que el 21 de diciembre, a las 19 h, Jordi Baron ofrecerá una visita comentada a la exposición “Domus Barcino” en la Personal Galería Tarragona.

Por último, antes de acabar el año, los últimos días del mes (27, 28 y 29 de diciembre), en el Espacio Joven Kesse, la fotógrafa Alba Rodríguez impartirá el taller Efecto espejo. Laboratorio del reflejo. Les inscripciones se pueden hacer a tarragonajove.org