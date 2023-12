Down Tarragona ya tiene disponible el calendario solidario para el 2024

Imagen promocional del calendario solidario 2024 de Down Tarragona.Down Tarragona

La asociación Down Tarragona ya ha puesto a disposición de la ciudadanía el calendario solidario para el 2024, que se puede obtener mediante un donativo de sólo 5 euros. Todo el dinero recaudado servirá para financiar la tarea asistencial y formativa que lleva a cabo Down Tarragona con las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales parecidas.

El objetivo es conseguir que las personas con el síndrome de Down tengan la calidad de vida que se merecen, igualdad de oportunidades laborales, y que la sociedad aprenda a aceptarlos como personas de pleno derecho. El calendario, con una tirada de 4.000 ejemplares, ilustra la portada y los doce meses del año gracias a la colaboración de la empresa Lagupres, en cuyas instalaciones se han hecho las fotos con la participación de jóvenes con síndrome de Down. Los interesados pueden dirigirse a la sede de Down Tarragona en Reus, a la calle Manuel Hugué 1, o llamar al teléfono 977 75 65 36.