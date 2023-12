Voz y guitarra, la apuesta ganadora de Pol Pla

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado mes de junio el cantante Pol Pla hacía su debut con la canción Clavell blau, primer adelanto de su primer trabajo discográfico. Ahora, su primer disco de estudio ya es una realidad. Clavell blau (LCM Recuerdos, 2023) es su primer trabajo de corta duración, que incluye seis canciones en qué Pla canta en torno a la cuestión más universal: el amor, visto y cantado desde todos sus ángulos.

Pol Pla (Vilassar de Mar, 1997) entró en contacto con la música de bien pequeño, primero como estudiante y más adelante en grupos que tocaban, esencialmente, reggae, ska y jazz. Después de girar durante cinco años con su última banda, Simbiosi, decidió dar el salto y presentar su primer trabajo en solitario. En toda esta historia ha tenido un papel relevante Natxo Tarrés (cantante de Gossos y tío de Pol, quien ha asumido la producción de Clavell blau. «La influencia de Gossos en mi vida ha sido muy grande. Me he injertado muchísimo de su música y lo he vivido muchos años, trabajando con ellos», explica el Pol. El de Vilassar admite que Tarrés «es un referente musical» y asegura que «aporta mucha creatividad a la hora de producir».

A la hora de escoger las canciones que tenían que servir de presentación del Pol, los dos coincidieron en apostar por aquellas que mostraban la esencia del compositor: «Con Natxo pensamos en presentarlas de manera que la canción, con la voz y la guitarra, siempre fueran el punto de partida, aunque después las vistiéramos un poco con recursos digitales». De esta manera, Clavell blau es un trabajo con una marcada alma acústica, sostenida a través de la voz y la guitarra.

El músico y compositor de Vilassar explica también que «las seis canciones que conforman Clavell blau hablan del tema más recurrente, que es el amor. Pero no sólo del amor de pareja, sino también lo que sentimos por la familia o los amigos. Y sobre todo, el amor en uno mismo, aquel que te reafirma y te hace creer en ti».

Otro elemento presente en este trabajo es la naturaleza. «Con Natxo también decidimos que estuviera presente en todo el disco, y que de alguna manera vinculara las canciones, ya fuera con referencias naturales, ya fuera directamente con sonidos, como las gaviotas que se sienten al principio de la canción Más cerca».

En este trabajo también han participado Roger Farré (Gossos) en el bajo, y Juanjo Muñoz (Gossos), responsable de la masterización.

Ahora, Pol Pla ya está preparando el directo de presentación de este primer trabajo. El primer concierto que dará será el próximo 16 de diciembre, en Maldà.