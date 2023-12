El proyecto de los Patios Abiertos en las escuelas de Tarragona encuentra la fórmula para pequeños y grandes

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

La puerta de entrada en el patio de la escuela del Serrallo se abre y se cierra con llave cada vez que un niño entra para jugar el fin de semana. «¡Son Patios Abiertos, pero cerrados!», dice entre risas la encargada del servicio. Hace tres semanas, el proyecto Patios Abiertos volvió a empezar para que la ciudadanía hiciera uso de las pistas deportivas de 5 escuelas: Serrallo, Saavedra, Campclar, Sant Pere i Sant Pau y Arrabassada.

«Normalmente, los domingos por la mañana vienen muchas familias con niños menores de 12 años», explica Alèxia Fernández, monitora encargada del servicio en la Escuela del Serrallo. La participación en el programa merma dependiendo del día. «Los niños más mayores, de entre 13 y 14 años, suelen venir los sábados por la tarde», explica la monitora encargada del servicio en la Escuela Saavedra.

El programa abre los sábados, de 16 h. a 20 h., y domingos, de 9.30 h. a 13.30 h. «El problema de los sábados por la tarde es que hace mucho frío en esta época del año. Algunas familias vienen, están 20 minutos y se marchan», sentencia Fernández. Sin emabrgo, muchos de los niños y niñas del Serrallo, cuando la escuela está cerrada, van a la plaza del lado.

«Nos dicen que los vecinos se quejan y tienen miedo de romper ventanas. En cambio, aquí están en su aire», explica Fernández. El fútbol y el baloncesto son las disciplinas más practicadas por los chiquillos y desde la consejería de Deportes se ha facilitado material deportivo en los diferentes colegios.

Con respecto a las familias, la valoración también es positiva. «Aquí estamos mejor y más seguros que jugando en la calle o en los parques», dice Carlos Puertas, que lleva a sus dos hijos. El nuevo impulso del programa ha contado con varias mejoras. «El año pasado no estaban abiertos los lavabos y este año sí», explica Carla Navarro, mientras su hijo para un penalti en la pista.

Registro obligatorio

También, como novedad con respecto a las ediciones pasadas del programa, todos los usuarios se tienen que registrar obligatoriamente mediante un código.«El QR está enganchado a la puerta de entrada y cada día se registran. Los niños más mayores lo hacen ellos mismos o, si no, los padres que los acompañan lo hacen», explica Fernández. Los niños tienen que ir acompañados si no tienen más de once años.

Los monitores actuales tienen contrato hasta el día 17 y esta semana será la última de este periodo del servicio. A partir del año que viene, pasada Navidad, se acabará de decidir cuál es la empresa gestora del servicio.

De momento, la diagnosis de las direcciones de los centros también es positiva. «No hemos tenido constancia de ningún incidente destacable», expone Herminia Robles, directora del colegio Campclar, otro de los espacios que participan en el programa. «El proyecto es bueno y se está llevando a cabo con normalidad. El Ayuntamiento está cumpliendo a nivel de limpieza y de respeto por las instalaciones», concluye a la directora.