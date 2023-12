Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

ERC y En Común Podem han exigido que el Ayuntamiento de Tarragona no pare el estudio sobre la calidad del aire que laso dos formaciones pusieron en marcha la pasada legislatura cuando estaban en el gobierno. El consejero republicano, Xavier Puig, ha acusado al PSC -que gobierna en solitario en la ciudad- de "connivencia cono los grandes poderes" y de "bajar el listón de la exigencia a se la industria" miedo haber decidido paralizar la licitación del estudio.

Puig ha remarcado que ya se han invertido unos 600.000 euros en el proyecto y que el gobierno actual no tiene que destinar más dinero. Desde los comunas, en un comunicado han exigido en el ejecutivo que ponga en marcha los trámites "inmediatamente" y han expresado "enérgica repulsa" por la decisión "unilateral" del PSC.

Ambas formaciones han cargado contra la voluntad del ejecutivo de detener el estudio de la calidad del aire, tal y como ha avanzado este lunes 'Diari de Tarragona'. Según la versión del consistorio apuntada por el rotativo, la ciudad no puede asumir el coste en solitario y se busca la participación de otros municipios o de la Generalitat. Puig ha afirmado que el proyecto ya está en fase de adjudicación de la licitación, que hay dos empresas que se han presentado y que detenerlo podría suponer tener que indemnizar a las mismas.

El consejero republicano ha expuesto que Tarragona, como capital, debe liderar la iniciativa. "Tenemos que salir adelante aunque los pueblos de al lado quieran o no quieran. Hay pueblos que cobran mucho dinero por la industria, no es el caso de Tarragona, pero el aire sí lo respiramos todos", ha señalado. Asimismo, defendió que hay que realizar un "estudio independiente que debe encargarse con carácter científico y que debe contrastar lo que diga la industria y otras administraciones" y que aportará "conocimiento". Así, acusó al gobierno local de detener la "fiscalización" a las empresas.

Fortín de Sant Jordi

ERC Tarragona también ha cargado contra el anuncio que hizo en una entrevista en el ACN el concejal de Patrimonio, Nacho García, de no abrir el Fortí de Sant Jordi. Para los republicanos es un error no recuperar un espacio que lleva 80 años cerrado y supone no aprovechar los 250.000 euros invertidos en adecuarlo para convertirlo en un parque público. "No entendemos el porqué. Dejamos una partida de 10.000 euros anuales a Parcs i Jardins para que se pudiera abrir", ha afirmado la portavoz de ERC, Maria Roig, quien ha recordado que en 2019 todos los grupos del consistorio aprobaron una moción para recuperar el monumento construido en 1705 en el marco de la guerra de Sucesión.

El exconseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, ha defendido que para abrir al público el fortín únicamente es necesario "que una persona abra por la mañana y cierre por la noche" la puerta de entrada. "Es un proyecto muy sencillo pero que genera un beneficio muy grande para la ciudad", sostuvo. Para ERC es una cuestión de "voluntad política". En una situación similar se encuentra el cementerio de los Jans. Pinedo ha afirmado que el convenio con el consulado británico está cerrado y "solo había que firmarlo", si bien Nacho García explicó que quiere renegociarlo.