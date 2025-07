Manola Brunet, experta contra el cambio climático: «Detrás del negacionismo hay intereses económicos de grandes industrias»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La profesora de climatología de la Universidad Rovira y Virgili (URV), Manola Brunet, ha pronunciado esta mañana, durante el acto de clausura del curso académico del Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica (IU-RESCAT), una lección en que ha expuesto las evidencias científicas que desmontan las falacias de los negacionistas del cambio climático.

El IU-RESCAT canaliza y optimiza todo el trabajo de la URV en torno a la emergencia climática. Lo hace gracias a la pericia de los investigadores que, desde todos los ámbitos del conocimiento implicados, abordan con rigor una cuestión de actualidad que no se salva de quien lo pone en duda.

«El registro de las temperaturas del aire a escala global no es creíble, el clima ya ha cambiado antes», «la culpa es del sol», «el cambio climático no es tan malo», «no hay consenso entre los científicos», «el mundo se ha enfriado desde 1998», «los modelos climáticos no son vàlids»… son algunos de los mantras que los negacionistas repiten y que Brunet, catedrática de Geografía Física por la URV, ha ido refutando.

Por ejemplo, ha recordado que hay consenso total en la comunidad científica sobre la vigencia de un cambio climático causado, principalmente, «por el aumento de la concentración de los gases contaminantes con efecto invernadero a la atmósfera», que explican el incremento, evidente e indudable según todos los estudios, de la temperatura media del planeta, especialmente la última década. La sequía, el deshielo y los fenómenos extremos también van a más, según los datos, a causa del calentamiento global.

Los ciclos cortos, a los cuales a menudo los negacionistas se cogen para asegurar que ya ha habido calentamientos en otros momentos de la historia, no son válidos por una comunidad científica que hace caso, sólo, a los ciclos largos, que «son los que marcan tendencias». Con respecto a los modelos climáticos, aunque no son perfecto tal como reconoce Brunet, «son fiables porque hasta ahora han acertado siempre las predicciones y, además, acostumbran a ser especialmente conservadores».

Según Brunet, tras el negacionismo están, sobre todo, los intereses económicos de grandes industrias basadas en carburantes fósiles que se van quedando obsoletas y que están obligadas a implementar unas medidas medioambientales que intentan aplazar, «aunque son mucho menos severas de lo que haría falta».

Y por otra parte está la corriente política, capitaneada por la ideología «libertaria» del gobierno norteamericano, opuesta a la regulación política de la economía y que habla de conjura de la izquierda contra al progreso y las libertades. Brunet admite que no es fácil contradecir las frases sencillas, fáciles de entender y demagógicas de los negacionistas, ya que, a diferencia de ellos, siempre hay que acompañar la réplica de argumentos sólidos, hechos y datos. Además, los negacionistas están sobre-representados, según Brunet, en los medios de comunicación.

Manola Brunet asegura que lo que provoca este falso debate mediático sobre el cambio climático —campañas duras contra los científicos y sus supuestos intereses egoístas incluidas (ella misma fue víctima)—, es que se entorpezca y se ralentice la toma de decisiones de las administraciones para mitigar el calentamiento global y la adopción de medidas para adaptarse a sus impactos más negativos, especialmente la reducción de los gases con efecto invernadero. Estas estrategias, de gran urgencia, se tienen que hacer, según ha concluido Brunet, contando siempre con el visto bueno de los agentes sociales y el territorio.

Después de una larga carrera de investigación y docencia en torno a la climatología en la URV, Manola Brunet se retirará próximamente, de manera que el acto también ha servido para homenajearla y poner en valor su trayectoria. Coordinadora del grupo de investigación|búsqueda Centro en Cambio Climático (C3) de la URV, embrión del IU-RESCAT, Brunet es considerada una de las principales expertas internacionales en la materia y ha sido la primera mujer al presidir la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial, que depende de la ONU.